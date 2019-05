Avionul decolase de la Moscova, de pe Aeroportul Şeremetievo, cu destinația Murmansk, și pilotul a fost nevoit să întoarcă, după ce au izbucnit flăcările.

78 de pasageri erau la bord. Informațiile despre soarta pasagerilor sunt contradictorii. Unele agenții de știri spun că cinci dintre aceștia au fost răniți, iar 13 au murit.

Unul dintre morți este chiar un membru al echipajului, care s-ar fi sacrificat salvând pasageri.

Incendiul a fost stins. Mai multe ambulanţe au fost trimis la locul accidentului.

Aeroportul a fost închis.

Televiziunile ruse transmit imagini impresionante: o coloană de fum se ridică deasupra avionului în flăcări, iar pasagerii sunt evacuaţi prin partea din faţă.

Multe imagini au fost postate pe rețelele de socializare.

