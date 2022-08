Un avion de mici dimensiuni a căzut în lacul Colibița. Echipajele de salvare intervin pe lac. Pilotul a fost resuscitat timp de 2 ore, dar, ulterior, a fost declarat decesul acestuia. VIDEO cu momentul prăbușirii

ACTUALIZARE 12.00 Cel de-al doilea pasager, un cetățean german, se află în stare stabilă și nu a fost nevoie ca acesta să fie transportat la spital. În schimb, pilotul a murit după ce a fost resuscitat mai bine de o oră și jumătate de salvatori. La un moment dat a fost stabilizat și a fost urcat în elicopterul SMURD, însă a reintrat în stop cardio-respirator, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Alarma a fost dată în jurul orei 10:30 când un martor a sunat la 112 și a anunțat prăbușirea avionului în Lacul Colibița. Până să vină echipele de salvare, victimelor au fost scoase din apă de oamenii din zonă care le-au sărit în ajutor.

Au fost alocate mai multe resurse din cadrul ISU Bistriţa-Năsăud, precum şi un elicopter de la SMURD. Una dintre victime ar fi inconştientă. Este vorba de pilot, în vârstă de aproximativ 65 de ani.

Cealaltă persoană aflată la bord ar fi conștientă și primește îngrijiri.

Un alt avion cu două persoane la bord s-a prăbuşit sâmbătă, 27 august, pe câmp, în judeţul Giurgiu. Cei doi pasageri au murit.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, sâmbătă seara, printr-un comunicat de presă, că procurorii au început urmărirea penală în legătură cu incidentul aviatic din Giurgiu.

Avionul îl avea la manşă pe Valentin Anghel, fost pilot de linie. Bărbatul de 54 de ani se urcase împreună cu o elevă de 28 de ani în aeronavă. Fără plan de zbor anunţat, cei doi au decolat de pe Aerodromul din Letca Nouă.

“Un avion de mici dimensiuni a fost identificat prăbuşit în pădurea din comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu, victimele fiind o persoană de sex feminin şi o persoană de sex masculin. În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 112 şi art. 116 alin. 1 lit. a, b, c ambele raportate la art. 122 şi art. 114 alin. 1, 2 şi 3 şi art. 115 alin. 1 din Legea nr. 21/2020 privind Noul Cod Aerian al României, art. 192 alin. 1, 2 şi 3 din Codul Penal”, se arată în comunicatul Parchetului Curţii de Apel Bucureşti.

Accidente în care au fost implicate avioane de mici dimensiuni în România (cronologie 2017-2022)





O serie de accidente aviatice în care au fost implicate avioane de mici dimensiuni s-au întâmplat în ultimii ani:



2022

26 martie - Un avion de acrobaţie s-a prăbuşit în comuna Târgşoru Vechi, sat Strejnicu, judeţul Prahova. Pilotul a decedat.



2021

10 august - Un avion privat de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe raza localităţii Chitila, pe un câmp, două persoane rănite, conştiente, fiind preluate de SMURD şi transportate la spital.



2020

19 martie - Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, în zona localităţii Şiria din judeţul Arad, fiind înregistrate două victime.



2019

15 mai - Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit într-o zonă montană din apropierea oraşului Nehoiu din judeţul Buzău, accident în urma căruia două persoane au murit.

21 februarie - O aeronavă de şcoală şi agrement, cu două persoane la bord, a aterizat forţat pe o zonă de câmp, în apropierea aeroportului Tuzla. Aparatul de zbor era unul bimotor de tip Diamond Aircraft (DA) 42, iar accidentul a avut loc în apropierea pistei. O persoană a decedat.



2018

7 noiembrie - Un accident aviatic în care a fost implicat un aparat de zbor de mici dimensiuni a avut loc pe un câmp de lângă localitatea argeşeană Topoloveni. Pilotul a fost rănit.

4 august - Două avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit în aer în timpul unor zboruri de antrenament efectuate deasupra localităţii Frătăuţii Vechi, din judeţul Suceava. Unul dintre piloţi a murit.



2017

21 octombrie - Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat pe un câmp din judeţul Alba, în zona localităţii Vinţu de Jos, incident în urma căruia pilotul a murit.

19 octombrie - Un avion de mici dimensiuni cu două persoane la bord, s-a prăbuşit în zona localităţii Tătăruşi din judeţul Iaşi. În urma impactului, pilotul aparatului a murit, iar cea de-a o doua persoană a suferit multiple contuzii.

