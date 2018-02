Accidentul aerian din apropiere de Moscova ridică numeroase semne de întrebare. Kremlinul a ordonat o anchetă amplă, iar autorităţile nu exclud nicio pistă. Corespondentul TVR în Federaţia Rusă, Liviu Iurea, vine cu noutăţi:

Pe aeroportul de destinație, rudele celor aflați la bord erau dominați de speranță, teamă și lacrimi.

Avionul a dispărut la scurtă vreme după decolarea în direcția Orsk, oraș situat la 1500 de kilometri sud-est de Moscova. Avea la bord 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Nu a supraviețuit niciunul. Resturile aeronavei au fost descoperite într-o zonă greu accesibilă din cauza zăpezii abundente și a pădurii dese. Inițial, unele mass media rusești au anunțat că avionul s-ar fi ciocnit cu un elicopter al poștei, dar oficialii acesteia au dezmințit informația. Autoritățile ruse nu exclud nicio variantă, dar cred că principalele cauze ar putea fi vremea nefavorabilă sau o eroare de pilotaj.

"Aeronava, de tip Antonov 148 aparținând liniilor aeriene Saratov a decolat de pe aeroportul Domodedovo în jurul orei 14.00 cu destinația ORSK. După 2 minute, avionul a dispărut de pe ecranele radarelor , iar mai târziu resturile acestuia au fost descoperite pe un câmp, lângă satul Argunovo , la 90 de km de capitala rusă", a transmis Liviu Iurea, corespondent TVR.

Avionul era un Antonov 148 destinat curselor de pasageri sau cargo pe distanțe scurte sau medii. Dispune de două motoare cu reacție și poate transporta 99 de oameni. A fost proiectat în Ucraina, a devenit operațional în 2009 și, până anul trecut, a fost construit și în Rusia, la fabrica de la Voronej.

ACTUALIZARE Resturile aeronavei sunt împrăştiate pe o rază de un kilometru. Echipele de urgenţă au reușit cu greu să ajungă la locul prăbuşirii. Au apărut și primele imagini:

"Sunt multe corpuri şi fragmente de corpuri umane", a declarat o sursă pentru Interfax.

ACTUALIZARE A fost localizată epava aeronavei în apropierea sătucului Argunovo. Zona este greu accesibilă. Echipele de intervenție pot ajunge doar pe jos.

Din elicopter se văd trupuri neînsuflețite pe câmp, a transmis corespondentul TVR la Moscova, Liviu Iurea.

Martori citați de presa locală au povestit că avionul era cuprins de flăcări în timp ce pierdea altitudine.

"Au fost găsite resturi, nu sunt supraviețuitori", a confirmat o sursă pentru agenția Tass.

Ministerul rus al Transporturilor ia în calcul mai multe ipoteze privind cauzele accidentului, inclusiv cea a unei erori de pilotaj.

Președintele Vladimir Putin a transmis condoleanțe rudelor victimelor și a spus că o comisie specială va investiga tragedia.

VIDEO Liviu Iurea, despre avionul prăbușit Liviu Iurea, despre avionul prăbușit Aeronava Antonov An-148 efectua o cursă internă, de la Moscova la Orsk, al doilea oraș ca mărime din regiunea Orenburg.

La bord se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului, transmite RIA Novosti.

Avionul a dispărut de pe radare la 2 minute după decolarea de pe aeroportul Domodedovo din Moscova.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm