Un avion cu 133 de persoane la bord s-a prăbuşit în sudul Chinei

Avionul, care decolase la ora locală 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursă între oraşele chineze Kunming (sud-vest) şi Guangzhou (Canton).

Pentru moment nu se cunosc alte detalii în legătură cu incidentul aviatic şi nici dacă există supravieţuitori ai cursei MU5735.

#China boeing 737 plane crash debris, rescuse team on ground. #chinaplanecrash pic.twitter.com/x9eSIhtoza

Reported footage of a forest fire caused by a plane crash in Wuzhou, Guangxi Province - #China pic.twitter.com/bgPHNy63UL