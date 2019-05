Cel puțin o persoană a murit în accidentul care a avut loc în apropierea localității Monteriggioni, la ora locală 9.30, relatează site-ul publicației The Local.

31 de persoane sunt rănite, dintre care 15 se află în stare gravă.

"Am stabilit că victima este o femeie de naționalitate rusă", a informat ambasada Rusiei din Italia.

Cauza incidentului este neclară încă. Potrivit publicației Repubblica, șoferul ar fi pierdut controlul și s-ar fi lovit de un parapet.

"Ar fi putut fi mai rău, vegetația a atenuat căderea vehiculului", a declarat Paolo Maria Pomponio, șeful poliției regionale.

O parte a drumului spre Siena a fost închisă de autorități pentru mai multe investigații.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U