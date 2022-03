Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Yavoriv, în vestul țării, la 25 de km de granița cu Polonia

"Ocupanții au lansat un atac aerian asupra Centrului internațional pentru menținerea păcii și securității. Potrivit datelor preliminare, au lansat opt rachete", a precizat administrația într-un comunicat.

Centrul, aflat la mai puțin de 25 km de granița cu Polonia a adăugat că va face publice detalii mai târziu.

Centrul este o denumire pentru Terenul de antrenament militar Yavoriv, aflat la mai puțin de 25 kilometri de granița poloneză și locul de desfășurare a multor misiuni de operațiuni comune, inclusiv un loc de transfer pentru aprovizionarea NATO.

