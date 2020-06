Ocolul oceanului în 85 de zile EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deşi era obişnuit de mic cu navigaţia, traversarea Atlanticului nu a fost uşoară.

Curajosul de 47 de ani a povestit că a luat în calcul că putea să fie ultima sa călătorie. Ba mai mult de atât, a fost avertizat de autorități că, dacă vor fi probleme și se va infecta, s-ar putea să fie nevoie să se întoarcă fară să-și vadă tatăl.

Nimic nu l-a oprit.

A încărcat în ambarcaţiunea sa de aproape 9 metri fructe conserve de ton şi orez şi a început să navigheze la jumătatea lunii martie.

A trecut prin multe peripeții rupte parcă din literatură - de la luminile unei nave care păreau să-l urmărească, până la valuri care l-au lovit puternic.

"Nu am vrut să stau ca un laş pe o insulă pe care nu erau deloc cazuri de infectare. Am vrut să fac tot posibilul pentru a ajunge acasă. Cel mai important lucru pentru mine a fost să fiu cu familia", a declarat Juan Manuel Ballestero, citat de The New York Times, preluat de Mediafax.

La circa 250 de kilometri de coastele Braziliei, ambarcaţiunea a fost lovită puternic de un val. Ballestero a fost nevoit să facă o escală în Vitória, Brazilia.

A ajuns pe 17 iunie în oraşul său natal, Mar del Plata, unde a fost primit ca erou. "Intrarea în portul în care tatăl meu are barca, acolo unde m-a învăţat atât de multe lucruri, unde am învăţat să navighez, unde au început toate aceste lucruri, mi-a oferit un sentiment de misiune îndeplinită", a spus el.

La 72 de ore după ce analizele au arătat că nu avea coronavirus, Ballestero a putut intra în Argentina, unde a celebrat sărbătoarea publică Ziua Tatălui, dat fiind că fusese pe mare de ziua de naştere a acestuia.

