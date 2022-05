Un analist rus cere trecerea la „socialismul militar” și confiscarea de către guvernul Rusiei a fabricilor și terenurilor

„Actualul nostru sistem economic de piață este inapt să răspundă nevoilor forțelor noastre armate și ale întregii țări în aceste condiții. Trebuie să trecem la un alt sistem, îl voi numi provizoriu «socialism militar», dar i se poate găsi orice altă denumire”, a declarat analistul Konstantin Sivkov într-o emisiune difuzată la oră de maximă audiență, adăugând că „toate resursele strategice, fără excepții, cum ar fi terenurile, fabricile și orice altceva trebuie plasate sub controlul guvernului și să se dezvolte în conformitate cu un plan centralizat”.

„Trebuie să adaptăm de urgență industriile noastre într-o economie de război”, a adăugat el, potrivit Newsweek.

Meanwhile on Russian state TV, military experts are concerned that Russia's current economy is unfit to meet the needs of its Armed Forces. One expert advocated the urgent need to move on to "military socialism" and a "wartime economy," with government in charge of everything. pic.twitter.com/vQf9uSV4Pr