Astăzi se împlineşte un an de la vizita istorică a Papei Francisc în România. La 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, încă un Suveran Pontif punea piciorul în grădina Maicii Domnului. Timp de 3 zile, prin călătoria sa, ne-a ţinut uniţi, indiferent de dezbinările noastre. Ecourile vizitei Papei Francisc în România au făcut înconjurul lumii.

Un salut, rostit cu emoţie şi gingăşie, a dat oficial startul călătoriei apostolice a Papei Francisc în ţara noastră. Un eveniment aşteptat de o ţară întreagă.

Din inima Romei, în dimineaţa acelei zilei de 31 mai 2019, urmaşul Sfântului Petru pornise spre Grădina Maicii Domnului într-o vizită de trei zile. Era cea mai lungă călătorie a sa într-o ţară europeană.

O jumătate de milion de oameni l-au întâmpinat în această vizită. Emoţionaţi şi evlavioşi, românii îmbrăţişau din nou un Suveran Pontif, după 20 de ani.

Prima zi a vizitei, la Bucureşti, a fost un adevărat tur de forţă. Papa Francisc s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis, cu Patriarhul Daniel şi a mers la Catedrala Mântuirii Neamului.

Seara, Suveranul Pontif a oficiat Liturghia la Catedrala Sfântul Iosif, după care a înfruntat o ploaie torenţială ca să-i salute pe cei strânşi să se bucure de prezenţa lui.

Cea de-a doua zi a fost rezervată pentru Şumuleu Ciuc, locul unde an de an are loc cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est.

Următoarea oprire a Sfântului Părinte a fost la Iași.

Punctul culminant al vizitei Papei Francisc a fost, în cea de-a treia zi, beatificarea celor şapte episcopi Greco-catolici martiri, la Blaj, pe Câmpia Libertăţii.

Ultimul popas din cele trei zile a fost într-o comunitate de romi din Blaj. Acolo a cerut iertare în numele Bisericii pentru discriminarea acestei minorităţi de-a lungul istoriei.

Vizita în România s-a încheiat pe 2 iunie. Papa Francisc a plecat spre Vatican de pe Aeroportul din Sibiu.

Televiziunea Română a fost producătorul oficial al acestui eveniment şi a angrenat în acest demers jurnalistic resurse umane şi materiale impresionante. Imaginile filmate de TVR au fost preluate de televiziuni din 200 de ţări.

