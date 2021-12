Un an de la începutul campaniei de vaccinare. Rata de imunizare s-a prăbușit și nu se întrevăd soluții

Azi se împlinește un an de la primele vaccinuri anti-Covid administrate în România. Ce era acum un an speranță, azi a devenit subiect de dezbatere și certuri. Rata de vaccinare s-a prăbușit pur și simplu și tot mai puțini români văd în imunizare o soluție. Mai curând consideră că e un instrument de constrângere. Fiecare are explicații pentru faptul că din țara care uimea Europa cu ritmul vaccinării am ajuns la coada clasamentului. Soluțiile nu se întrevăd, mai ales că valul 5 bate la ușă.