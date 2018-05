Parcarea hoților EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Hoții au moduri diferite de acțiune: într-unul dintre ele înțeapă roțile unei mașini și apoi îi jefuesc pe șoferii preocupați să repare pana; al doilea mod este legat de neglijența celor care nu își asigură mașinile și le lasă descuiate în parcare.

Marți seara, în orei 21.00, hoții au lovit din nou. I-au înțepat roata mașinii unui șofer bucureștean și s-au pregătit să-l urmărească.

"Am văzut în oglinda retrovizoare acele persoane care ieşeau din pădure şi încă una care stătea ghemuită lângă roata din spate dreapta. Aveam motorul pornit şi primul instinct a fost să blochez uşile pentru că eram cu copiii în maşină şi după aia am plecat în trombă'' - povestește bărbatul. Speriat, a sunat la 112: "Mi-au spus că sigur sunt urmărit de o maşină şi că am acel cauciuc tăiat. Şi, în timp ce vorbeam cu dumnealor, mi-a apărut pe bord mesajul de pană pe spate dreapta.''

Polițiștii au intervenit de urgență și anchetează cazul. Spun că au deja un cerc de suspecți și că bănuielile se îndreaptă către localnici din Sinești. De altfel, parcarea în care s-a întâmplat totul este ocolită de șoferii cu experiență, pentru că astfel de cazuri s-au mai înregistrat.

Singura apărare în fața hoților este echipajul de poliție care are ca obiectiv parcarea de la Sinești. Polițiștii de la IPJ Ialomița spun însă că este nevoie și de alte măsuri.

La insistențele oamenilor legii, susțin surse autorizate, s-a reușit instalarea de stâlpi de iluminat în parcarea de la Sinești. Numai că victoria este pe jumătate, pentru că acești stâlpi au fost montați numai pe un sens de drum. Cei de la drumuri naționale spun că vara aceasta se vor face amenajări.

În județul Ialomița, în 2018 au fost înregistrate peste 60 de cazuri de furturi din mașini și 8 persoane sunt cercetate în prezent. Două dintre fapte au fost înregistrate la Sinești.

