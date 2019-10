Dreptul la sănătate, doar o teorie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Maria are 39 de ani. Din 2013 a suferit două operații pentru îndepărtarea unor tumori cerebrale. Luptă să trăiască și să fie alături de cei doi copii. Nu se aștepta ca marea problemă să fie lipsa medicamentelor.

De trei luni umblă cu rețeta în mână din farmacie în farmacie, iar lipsa tratamentului îi afectează sănătatea.

Maria Mavrodineanu, pacientă: "În luna iunie am făcut RMN și se vedea că este în micșorare la tumoare, în luna septembrie s-a văzut că tumoarea crește din cauza tratamentului întrerupt. (…) Am căutat în toate farmaciile (…) Pur și simplu umblăm și ușile ni se închid și ni se spune că nu este, nu avem. (...) Când am fost externată, mi s-a spus: fără stres, fără nervi, fără umblat prin soare. Și? De ce am parte? Este groaznic!".

NATULAN nu se mai găsește în România din luna iulie, deși se află pe lista de nevoi speciale, ceea ce înseamnă că UNIFARM trebuie să asigure stocuri continue.

La solicitarea Știrilor TVR, reprezentanții UNIFARM au precizat inițial că NATULAN lipsește din farmacii pentru că au fost aprovizionate spitalele. La bolnavi însă, nu a ajuns nicio pastilă, în ciuda eforturilor managerilor de a cumpăra medicamentul.

Mircea Lupușoru, managerul Spitalului Colțea din București: "Avem buget alocat și putem să-l achiziționăm, dar nu putem s-o facem decât într-un cadru legal. După ce a a fost finalizată licitația, am mai încercat încă de două ori prin negocieri. De fiecare dată am invitat și UNIFARM (…) În logica lucrurilor, dacă îl aveau, bănuiesc că veneau și participau la licitație și, evident că ar fi câștigat, că ar fi fost singurii".

Nici Institutul Oncologic din București nu are NATULAN. În țară, pastilele mai ajung pentru câteva zile.

UNIFARM a cumpărat cutii noi pe 24 septembrie, dar medicamentul se află încă la producătorul din Germania.

Cezar Irimia, președintele Alianței pacienților cronici: "Este o minciună, pentru că ei nu au bani să achiziționeze aceste medicamente care lipsesc de 2 ani, cel puțin, pe piața românească au mai venit sporadic, dar insuficient pentru necesarul României. Știu că m-au sunat medicii și anul trecut, și acum 2 ani, că n-au NATULAN, deci am anunțat pe doamna ministru, m-a acuzat că mint, că dezinformez, uitați unde s-a ajuns - pacienții mor cu zile".

Până la difuzarea acestei știri, Ministerul Sănătății nu a transmis nici un punct de vedere.

