Ultimele zile pentru a dona 3,5 la sută din impozitul pe venit unei cauze nobile. Completarea Formularului 230 durează doar 2 minute

În ultimii şase ani, prin programul Pâine şi Mâine, derulat de World Vision România, 1.300 de copii din mediul rural au primit zilnic o masă caldă şi ajutor la teme.

Prin formularul 230 putem redirecţiona un mic procent din impozitul pe venit către ONG-uri.

Andreea Bujor, director de comunicare World Vision România: Pentru o sută de copii avem nevoie de 2.400 de formulare. Oricine completează un formular trebuie să ştie că poate să ţină un copil la şcoală timp de două săptămâni. La două formulare un copil din mediul rural poate să se ducă la şcoală, să primească masă caldă şi ajutor la teme timp de o lună.

Nevoia de fonduri în rândul organizaţiilor nonguvernamentale a devenit şi mai mare de când Ucraina a fost invadată. Trebuie ajutaţi şi refugiaţii, fie ei copii sau vârstnici.

Hope and Homes for Children România are în grijă orfani ucraineni, dar şi refugiaţi.

Robert Ion, director fundraising şi comunicare Hope and Homes for Children: Lucrăm pe două paliere foarte mari, palierul care ţine de reforma sistemică a ceea ce înseamnă protecţia copilului în România. Dar iată acum, de la 24 februarie încoace, lucrăm pentru sprijinirea copiilor care vin din Ucraina şi a refugiaţilor ucraineni.

Formularul 230 poate fi completat de persoanele fizice care au realizat anul trecut venituri din salarii sau din pensii.

Cel mai recent studiu realizat de World Vision România arată că doar 2 din 6 milioane si jumătate de români redirecţionează acest procent din impozitul pe venit.

Patruzeci şi doi la sută dintre românii care nu redirecţionează cei 3.5% din impozitul pe venit spun că nu au un motiv clar pentru care nu fac asta, în timp ce 13% consideră că procedura e mult prea complicată. Asta deşi completarea formularului nu durează mai mult de două minute.

Anul acesta, termenul limită de depunere a declaraţiei este 25 mai.

ŞTIRILE ZILEI