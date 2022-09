Ultimele pregătiri pentru începerea anului școlar. În orașe, lucrările de reparații și de modernizare sunt mai ample, însă la sate banii abia ajung pentru încălzire

Noul an școlar începe cu probleme cronice, susține ministrul Educației. Sorin Cîmpeanu consideră că multe dintre acestea ar putea fi rezolvate dacă proiectele legilor Educației vor fi adoptate. Însă autoritățile locale trebuie să-și asume partea lor de responsabilitate, în special în privinţa siguranţei și dotării clădirilor. Cu sau fără autorizații de siguranţă la incendiu sau avize de sănătate publică, școlile mai au o problemă pe care trebuie să o rezolve odată cu sezonul rece: plata facturilor de gaze și curent electric.

În școli se fac ultimele pregătiri pentru începerea cursurilor, pe 5 septembrie.

În orașe, lucrările de reparații și de modernizare sunt mai ample, însă la sate banii nu ajung pentru mare lucru. Mare parte din buget se consumă pentru a asigura căldură în lunile de iarnă.

La şcoala din Coţofenii din Dos, în județul Dolj, banii s-au dus mai ales pe lemne.

Irina Dincă, reprezentant Școala Gimnazială Coțofenii din Dos, Dolj: Am mai vopsit băncile, am mai reparat scaune, să fie totul în regulă, am achiziționat lemne pentru perioada de iarnă. Școlile sunt dotate cu centrale termice

O altă comună, aceleași priorități pentru începutul de an școlar.

Simona Ionescu, manager Școala Gimnazială Scăești: Prețurile combustibilului lemnos au crescut, la energia electrică au crescut. Și trebuie să gestionam foarte binea cest aspectca să nu ne trezim că nu putem cumpăra combustibil.

Peste 3.500 de clădiri școlare nu au autorizații de siguranță la incendiu. E doar una dintre probleme cronice cu care ne confruntăm la fiecare început de an școlar, spune ministrul Educației.

Adrian Marin, purtător de cuvânt, IGSU: Obligația de obținere a acestor autorizații, revine beneficiarului investițiilor, adică autorității publice locale sau unități școlare.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei: Anul acesta ne-a luat mai puțin prin surprindere. Școala începe cu problemele cronice, care trenează de foarte mult timp în sistemul de educație.

Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență vor ajuta primăriile și școlile să obțină autorizațiile, asigură reprezentanții ministerului de Interne. O altă prioritate la începutul anului școlar e limitarea violenței și siguranță elevilor și profesorilor.

Ana Maria Burchi, purtător de cuvânt, Jandarmeria Română: Peste 1000 de jandarmi vor fi prezenți în apropierea a 650 de școli pentru protecția copiilor. Solicitați imediat sprijin dacă voi sau colegii vă aflați în situație periculoasă, nu interacționați cu persoane necunoscute și păstrați un comportament civilizat pe strada și la școală.

Una dintre noutățile acestui început de an școlar este că, potrivit noului Regulament de Funcționare a Școlilor, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați decât în învățământul postliceal.

