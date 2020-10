Ultima zi pentru depunerea listelor de candidați la alegerile parlamentare. Marian Oprișan a anunțat că a decis să își retragă candidatura pentru funcția de senator

Biroul Electoral Central / FOTO: Autor: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electorală Permanentă, constatarea rămânerii definitive a candidaturilor va fi pe 2 noiembrie. Campania electorală începe pe 6 noiembrie.



Până miercuri, printre cei care au anunţat depunerea la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a listelor parlamentare pe Bucureşti se află PSD, PNL și PMP.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va candida pentru un nou mandat de deputat și își depune astăzi candidatura, la Biroul Electoral Buzău.

Marian Oprișan a anunțat ieri că a decis să își retragă candidatura pentru funcția de senator.

"În această seară am decis să îmi retrag candidatura pentru funcția de senator , deși am beneficiat de totala încredere și susținere a colegilor mei primari, peședinți de organizații, consilieri județeni, consilieri locali și simpli membri PSD. Mai mult ca oricând cred că în PSD este nevoie de unitate pentru că doar uniți putem să luptăm și să apărăm interesele vrâncenilor. Am luat decizia de a-mi retrage candidatura gândindu-mă și la organizația PSD Vrancea pe care am construit-o cu multă muncă și sacrificii, alături de toți colegii mei. Este organizația care timp de 28 ani a câștigat majoritatea alegerilor din Vrancea și sunt mândru că am fost și am rămas cea mai importantă forță politică a județului", a scris miercuri Marian Oprișan, pe o rețea de socializare.

Lista cu candidați trimisă de Marian Oprișan de la Vrancea a fost invalidată de PSD. "Îmi mențin părerea că domul Marian Oprișan nu trebuie să candideze pentru o funcție în Parlamentul României. Din opinia mea nu este oportună candidatura domnului Oprișan la Senat. Cred că cel mai oportun este să rămână vicepreședintele CJ Vrancea", a declarat Marcel Ciolacu.

Ludovic Orban deschide lista candidaților liberali pentru circumscripția electorală București. Îl urmează miniștrii Violeta Alexandru și Florian Cîțu, dar și Monica Anisie, care candidează și ei pentru un loc de parlamentar în viitorul legislativ. De altfel, toți miniștrii cabinetului Orban se regasec pe liste, cu două excepții, Bogdan Aurescu și Marcel Boloș. Orban a fost alături și de candidații liberali de Argeș la depunerea listelor. Daniel Constantin, fost președinte al Partidului Conservator și ministru în guvernele Ponta, Grindeanu și Tudose candidează pentru un post de parlamentar liberal.

Specialiști, miniștri actuali și foști, rude de politicieni, dar și persoane certate cu legea se află pe listele eligibile de candidați pentru alegerile parlamentare.

