ACTUALIZARE 13.40 "La data de 1 august a.c., Ministerul Afacerilor Interne a transmis Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, propunerea de avizare de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării a numirii colonelului Cucoș Gheorghe-Sebastian în funcția de inspector general al Jandarmeriei Române", precizează Administrația prezidențială.

"Documentația referitoare la propunerea de avizare a numirii ofițerului în funcția menționată se află în lucru la Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării", se menționează în document.

"Având în vedere evenimentele din data de 10 august a.c., din timpul protestului din Piața Victoriei, în care a fost implicată Jandarmeria Română, se impune ca luarea unei decizii de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării privind numirea colonelului Cucoș Gheorghe-Sebastian în funcția de inspector general să se realizeze după pronunțarea organelor judiciare abilitate, cu privire la legalitatea acțiunilor Jandarmeriei Române. În acest context, problematica în cauză poate fi supusă analizei și deciziei CSAT în cadrul unei viitoare ședințe, luând în considerare și concluziile anchetelor organelor judiciare competente", subliniază președintele.

În plus, interimatul pentru funcția de inspector general al Jandarmeriei Române este de resortul ministrului Afacerilor Interne, atrage atenția Administrația prezidențială.

ACTUALIZARE 12.36 "În acest moment, Sebastian Cucoş este inspectorul general al Jandarmeriei Române. Suntem încă în procedura de avizare. Teoretic, şi astăzi poate să primească avizul de la Cotroceni, de la CSAT", a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan.

"Noi am făcut demersurile şi am depus toate documentele în timp util", a subliniat ea.Dan a adăugat că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre avizarea lui Sebastian Cucoş şi nu cunoaşte poziţia şefului statului în această chestiune."Nu ştiu, că s-a opus, că nu s-a opus, ştiu doar că suntem încă în procedură. Nu am discutat cu domnul preşedinte pe acest subiect", a precizat ministrul.Potrivit informaţiilor apărute în presă, lui Sebastian Cucoş îi expiră marţi al doilea mandat de 6 luni ca inspector şef interimar al Jandarmeriei Române.