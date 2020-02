Ultima zi de audieri a miniștrilor din Guvernul Orban II. Până acum, patru miniștri au primit aviz favorabil

A treia zi de audieri

Ministrul Sănătății Victor Costache, audiat în comisiile reunite pentru sănătate ale Parlamentului: Nu va exista o criză a vaccinului antigripal în sezonul 2020 - 2021.

Victor Costache, întrebat de Șerban Nicolae de ce l-a demis pe Mircea Beuran din funcția de șef de secție la Floreasca în urma unei "anchete sumare" și a unei "false acuzații că a dat foc unei femei pe masa de operație", a răspuns: "Demiterea din funcția de șef de secție a domnului Beuran nu a fost decizia mea. Ministrul Sănătății nu poate demite un manager și nici măcar un șef de secție. Șeful de secție răspunde în fața managerului, iar managerul răspunde în fața consiliului de administrație. Mircea Beuran a fost demis din funcția de șef de secție de către managerul spitalului".

Referindu-se la noul tip de coronavirus, Costache a subliniat că în România nu există niciun pacient infectat.

Costache a mai declarat că în cele trei luni ale mandatului său s-a concentrat pe reforma sistemului sanitar, precum şi pe investiţii în infrastructură, construcţia a trei spitale regionale fiind "în linie dreaptă".



"În prima parte a mandatului ne-am concentrat pe o reformă a resursei umane şi am reuşit o reală reformă a sistemului de rezidenţiat. În 2019 aveam un număr record de tineri medici care au reuşit examenul de rezidenţiat. A trebuit să integrăm 7.000 de medici în sistemul sanitar, o cifră benefică, având în vedere resursa umană deficitară din sistemul sanitar. Astfel, am reuşit să reorganizăm sistemul şi, după reforma legislativă, un număr de 44 de centre noi au fost deschise şi s-a permis descentralizarea sistemului de rezidenţiat - o măsură oportună care permite startul procesului de relocare şi repopulare a spitatelor noastre judeţene pe teritoriul României. Din cele 44 de centre nou deschise, 32 sunt publice, 12 sunt private. (...) Cu siguranţă aceşti rezidenţi pe viitor vor repopula spitale deficitare din teritoriul românesc şi, de asemenea, vor fi o sursă şi vor stimula medicii din străinătate să se întoarcă în ţară", a afirmat Costache la audierile din Comisiile parlamentare reunite de Sănătate.



El a adăugat că o a doua reformă a fost în organizarea investiţiilor în infrastructură.



"În prima parte s-au pus în linie dreaptă contracte de finanţare a celor trei spitale regionale. Astfel, pe 31 de centre s-a semnat contractul de finanţare pentru spitalul regional din Iaşi. Aşteptăm data semnării contractului de finanţare pentru spitalul regional din Cluj şi a celui din Craiova. Ca o informaţie de ultimă oră: sunt peste 35 de ofertanţi pentru faza de proiectare a spitalului regional din Iaşi. De asemenea, am organizat un mecanism de investiţie şi de modernizare a infrastructurii din sănătate a celorlalte spitale din România, în cadrul unui Program Operaţional pentru sănătate", a adăugat ministrul.









Ministrul Agriculturii Adrian Oros, audiat în comisiile reunite: Principala noastră preocupare în această perioadă este aceea de a scrie un Program Naţional Strategic cât mai bun posibil

Ministrul propus al Agriculturii, Adrian Oros, avizat favorabil în comisiile de specialitate. Au fost 18 voturi pentru, 6 împotrivă și 2 abțineri.



"Principala noastră preocupare în această perioadă este aceea de a scrie un Program Naţional Strategic (PNS) cât mai bun posibil, să-l scriem în interiorul instituţiei şi în folosul agricultorilor şi al celor care lucrează în industria alimentară. Am pornit aici de la studiul balanţei comerciale în ultimii 7 ani, unde se observă foarte clar că, începând din 2015, deficitul balanţei comerciale creşte brusc, ajungând în 2018 la peste un miliard de euro, iar în 2019, primele 11 luni, la 988 de milioane de euro. Practic, acest deficit comercial nu înseamnă altceva decât că exportăm, din păcate, în continuare materie primă neprocesată, purtătoare de subvenţii. Practic, exportăm subvenţii şi importăm produse procesate cu valoare adăugată mare. De aceea în Programul Naţional Strategic ne propunem să luăm acele măsuri care să repare în câţiva ani de zile acest deficit al balanţei comerciale", a spus Oros.



El a precizat că în prezent la nivelul Comisiei Europene se lucrează la Politica Agricolă Comună, fiind două mari provocări, respectiv "Green Deal"şi conceptul "De la fermă la furculiţă", iar aceste două noi abordări trebuie implementate în PAC şi "noi trebuie să ne mişcăm foarte repede să le prindem în Programul Naţional Strategic".

Parlamentarii opoziţiei au încercat să îi pună în dificultate pe candidaţi, iar atmosfera a devenit încordată. Miniştrii propuşi la Dezvoltare, Ion Ştefan, cel pentru Tineret și sport, Ionuţ Stroe, al Justiţiei, Cătălin Predoiu, al Educaţiei, Monica Anisie, şi al Culturii, Bogdan Gheorghiu, au primit aviz negativ.

Avizele comisiilor sunt consultative. Votul de învestire a Cabinetului Orban II în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmează să fie dat luni, 24 februarie, de la ora 16.00.

Avize negative în forurile legislative de specialitate au primit: Florin Cîțu - Finanțe, Marcel Vela - Interne, Costel Alexe - Mediu, Bogdan Gheorghiu - Cultură, Cătălin Predoiu - Justiție, Ionuț Stroe - Tineret și Sport, Ion Ștefan - Dezvoltare și Monica Anisie - Educație.

Programul audierilor de astăzi:

9.00 – Ministrul Agriculturii Adrian Oros va fi audiat în comisiile reunite pentru agricultură ale Parlamentului.

10.00 – Ministrul Sănătății Victor Costache va fi audiat în comisiile reunite pentru sănătate ale Parlamentului.

12.00 – Ministrul Fondurilor Europene Marcel Boloș va fi audiat în comisiile reunite pentru mediu ale Camerei Deputaților și Senatului.

13.00 - Ministrul Muncii Violeta Alexandru va fi audiată în comisiile reunite pentru muncă și pentru drepturile omului ale Parlamentului.

15.00 – Ministrul Transporturilor Lucian Bode va fi audiat în comisiile reunite pentru transporturi și pentru comunicații ale Camerei Deputaților și Senatului.

