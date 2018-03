Cristian Diaconescu, la Ultima Ediție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Se pare că impactul sancțiunilor economice în Rusia a fost compensat de retorica "NATO înconjoară Rusia", motiv pentru care "astăzi, societatea rusă consideră Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite, într-o proporție de 70%, ca fiind dușmanul lor direct și imediat" - așa explică fostul ministru de externe Cristian Diaconescu de ce rușii continuă să-l prefere pe Vladimir Putin. Și remarcă: "70% este exact procentul pe care îl are Putin în acest moment".

Cristian Diaconescu: "La un moment dat se spunea, după anii 90, că Federația rusă încearcă se semene cu Occidentul. Astăzi se spune că în Federația Rusă se dorește ca Occidentul să semene cu Rusia. Domnul Vladimir Putin, în acest moment, are o susținere formidabilă, care nu a scăzut sub 70% în niciun moment, dânsul considerând că o astfel de susținere îl obligă, îl legitimează pentru a continua tipul de politică externă așa cum a fost promovată cel puțin din anul 2000, de când este la conducerea statului rus. Adică: testează limitele și solidaritatea Occidentului și mai ales dorește cât se poate de clar ca Federația rusă să fie așezată la masa dialogului, mai ales în domeniul politic, militar și de securitate, împreună cu partenerii din Occident. Și această așezare trebuie să se facă printr-o confirmare juridică. Adică, dorește ca o organizație de sceuritate precum OSCE-ul să fie parte a unei arhitecturi de securitate multipolare. A fost o idee inclusiv a premierului Medvedev, la un moment dat. (...) Se pare că impactul sancțiunilor economice, la nivelul societății, este compensat de o anumită retorică, politici publice, înscrise toate în acel triunghi al ortodoxiei - pan-slavismului și euro-asiatismului, sprijinit și de faptul că, așa cum se consideră astăzi și în Federația rusă, pe scară cât se poate de largă, «NATO înconjoară Rusia», ar avea intenții de «a sufoca Federația rusă», motiv pentru care, deosebit de anii 90, astăzi, societatea rusă consisderă Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite, într-o proporție de 70%, ca fiind dușmanul lor direct și imediat. 70% este exact procentul pe care îl are Putin în acest moment".

