UiPath, primul unicorn românesc, a strâns 1,34 miliarde de dolari prin Oferta Publică Inițială derulată la Bursa de la New York

UiPath, primul unicorn românesc, a anunţat marţi seara că a reuşit să vândă acţiuni peste intervalul de preţ ţintit cu ocazia Ofertei sale Publice Iniţiale (IPO) derulată la Bursa de la New York, operaţiune în cadrul căreia a strâns 1,34 miliarde de dolari, informează Reuters.

Producătorul de software a precizat că a reuşit să vândă 23,89 milioane acţiuni la un preţ de 56 dolari per acţiune. În urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari. Acţiunile UiPath sunt programate să intre miercuri la tranzacţionare la New York Stock Exchange sub simbolul "PATH".

UiPath, companie care numără printre acţionari nume precum Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia, utilizează inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari companii şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în domenii precum contabilitate şi resurse umane.

Luni, UiPath informa că şi-a majorat intervalul de preţ vizat cu prilejul IPO-ului până la un unul cuprins între 52 şi 54 de dolari pe acţiune, de la unul cuprins între 43 şi 50 de dolari anterior. Din acţiunile vândute, 9,4 milioane au venit de la UiPath şi aproximativ 14,5 milioane de la investitorii actuali.

Oferta publică iniţială a celor de la UiPath vine pe fondul unei explozii a listărilor companiilor din sectorul tehnologiei, în condiţiile în care start-up-urile vor să profite de cererea mare a investitorilor pentru noi acţiuni, cu ritm de creştere mare, în sectorul tehnologiei. Înfiinţată în România, în anul 2005, sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, compania are printre clienţi entităţi precum CIA, forţele navale ale SUA, McDonald's Corp, Duracell şi Swiss Re.

În anul fiscal care s-a încheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a înregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai reduse decât pierderile din anul anterior, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.

În prezent, UiPath vrea să se extindă după ce în perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate să îşi automatizeze procesele pentru a reduce costurile. Directorul general, Daniel Dines, declara recent că actualii clienţi ai UiPath din sectoarele de retail, sănătate şi finanţe utilizează serviciile companiei pentru a face faţă unei modificări semnificative a cererii provocată de pandemia de coronavirus.

În 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general în SUA.

