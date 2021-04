UEFA a confirmat oraşul Munchen printre gazdele EURO 2020. Competiția a fost amânată pentru acest an și se va desfășura în iunie-iulie 2021

Allianz Arena, stadionul clubului Bayern Munchen

Munchen, care va găzdui cele trei meciuri ale Germaniei în Grupa F şi o întâlnire din sferturi de finală, va putea găzdui cel puţin 14.500 de suporteri pe Allianz Arena după ce a primit aprobarea autorităţilor bavareze.



Arena San Mames din Bilbao, unde urmau să aibă loc cele trei meciuri ale Spaniei din Grupa E şi o partidă din optimi de finală, a fost înlocuită de stadionul La Cartuja din Sevilla, care va putea fi umplut la 30% din capacitate. Miercuri, autorităţile din Bilbao anunţaseră deja că oraşul basc a fost retras de pe lista celor 12 localităţi gazdă.



Celelalte trei meciuri din Grupa E urmau să se joace la Dublin, însă capitala Irlandei nu a putut garanta prezenţa publicului. Aceste trei partide vor avea loc la Sankt Petersburg, care va găzdui şi trei întâlniri din Grupa B. Meciul din optimi de finală prevăzut la Dublin se va disputa la Londra.



Într-un comunicat, UEFA şi-a exprimat recunoştinţa pentru oraşele Bilbao şi Dublin, despre care a spus că sunt locuri potrivite pentru a găzdui în viitor evenimente sub egida sa.



"Noi am lucrat din greu cu asociaţiile organizatoare şi autorităţile locale ca să garantăm un cadru sigur şi sărbătoresc pentru meciuri, şi sunt cu adevărat mulţumit că suntem în măsură să primim spectatori la toate meciurile, la această mare sărbătoare fotbalistică a echipelor naţionale de pe tot continent", a declarat Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, citat în acest comunicat.



Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.Cele 12 oraşe reţinute iniţial au fost: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

