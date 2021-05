UE vrea să facă o nouă încercare spre un sistem mai unificat de impozitare a companiilor din UE

Taxe și impozite

Potrivit unor documente consultate de Reuters, Executivul comunitar va prezenta marţi un plan în acest sens, inclusiv o propunere şi alte măsuri pentru ajustarea modului de impozitare a companiilor din UE, în ideea de a-l face mai adecvat cu lumea modernă, în care afacerile sunt deseori transfrontaliere şi derulate via Internet.



În paralel, statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) ar urma să cadă de acord, în luna iunie, asupra unui set de reguli globale cu privire la taxarea multinaţionalelor precum Google, Amazon, Facebook, Apple sau Microsoft, precum şi un plan vizând un impozit minim pe profit la nivel global. Ideea OECD este să oprească guvernele să concureze între ele prin reducerea impozitelor şi atragerea de investiţii, astfel încât profiturile să poată fi taxate acolo unde sunt consumatori şi nu în locurile unde compania şi-a mutat sediul fiscal din motive de taxe reduse.



Comisia Europeană vrea să folosească acordul la nivelul OECD pentru a permite un set de reguli mai uniforme cu privire la impozitarea companiilor din cele 27 de state membre UE, unde în prezent există 27 de sisteme diferite de impozitare.



"Viitorul acord global va marca un pas decisiv în reforma sistemului internaţional de taxare a companiilor. La nivelul UE trebuie să ne folosim de acest progres şi să prezentăm o agendă la fel de ambiţioasă de taxare a companiilor care să asigure o impozitare corectă şi eficientă", se arată într-un proiect de comunicat ce ar urma să fie publicat marţi de Comisia Europeană.



Reuters susţine că Executivul comunitar ar urma să propună 'Business in Europe: Framework for Income Taxation', sau BEFIT, un set de reguli de taxare a corporaţiilor valabil pentru întreaga Uniune Europeană, care ar permite taxarea aceloraşi lucruri de-a lungul blocului comunitar şi alocarea veniturilor din taxe la nivel naţional între state UE potrivit unei formule de calcul.



Elementele importante care vor fi luate în calcul pentru viitoare formulă includ acordarea unei ponderi adecvate vânzărilor în funcţie de destinaţie şi cum să fie reflectată importanţa pieţei unde o multinaţională face afaceri. De asemenea, vor fi luate în calcul activele, inclusiv cele intangibile, şi munca pentru a asigura o distribuţie echilibrată a veniturilor din taxele pe companii de-a lungul ţărilor cu diferite profile economice, se mai arată în proiectul de comunicat consultat de Reuters.



Comisia Europeană estimează că regulile BEFIT vor reduce barierele în calea investiţiilor transfrontaliere, vor diminua birocraţia şi costurile de conformitate pe piaţa unică de 450 de milioane de locuitori din UE, vor combate evaziunea fiscală şi vor sprijini crearea de locuri de muncă, creşterea economică şi investiţii. De asemenea, ar oferi o modalitate mai simplă şi mai corectă de alocare a veniturilor din taxe între statele membre şi ar asigura venituri din taxe pe companii mai predictibile pentru guverne.



Cu toate acestea, precedentele tentative ale Comisiei pentru modificarea regulilor de impozitare a companiilor din UE au eşuat. Stabilirea ratelor de impozitare este o prerogativă a parlamentelor naţionale, care o apără cu îndârjire. În 2011, Comisia a propus ca statele UE să unifice cel puţin ceea ce taxează, mai degrabă decât nivelul taxelor, într-o propunere denumită baza fiscală consolidată comună a societăţilor (Common Corporate Consolidated Tax Base - CCCTB). Însă propunerea a fost abandonată pentru că multe guverne UE au văzut în ea un prim pas care ar fi acordat UE un cuvânt de spus asupra politicilor fiscale naţionale şi, ulterior, asupra ratelor efective de impozitare.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI