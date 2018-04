Emisiunea ”Lumea Azi” cu ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Joi, liderii Germaniei și Franței au anunțat că în luna iunie vor face o propunere comună de reformă a Uniunii Europene, chiar dacă au viziuni diferite în privința multor probleme.

La un an de mandat, Emmanuel Macron a rămas la fel de ambițios în ceea ce privește reformarea Europei, subliniază corespondentul TVR la Paris, Mihaela Antoche.

Liderul de la Élysée vrea o Europă care protejează toți cetățenii - din punct de vedere financiar, din punctul de vedere al securității alimentare, al spațiului Schengen, al muncitorilor detașați, al reformei sanitare, din punctul de vedere al monedei euro, al datelor personale. Și mai este doar un an până când vor avea loc alegeri europarlamentare! Până atunci, Macron și Merkel trebuie să se pună de acord ce fel de proiect vor pentru Uniunea Europeană.

Aici apar și puncte de divergență. Macron vrea un buget european, un minister al Finanțelor europene, iar aici nu se prea înțelege cu Germania în ceea ce privește moneda euro. Germanii vor o revizuire, o reformă a zonei euro, dar fără banii Germaniei, care ar fi contribuit destul.

Mai este vorba și despre politica exilului. Emmanuel Macron propune bani pentru colectivitățile locale care vor primi refugiați. Macron spune că aici este o "dezbatere otrăvită".

În tot acest context, de la 1 ianuarie, România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene.

Mesajul României: politici europene corelate cu nevoile cetățenilor

"Țara noastră într-adevăr are o oportunitate, o oportunitate să conteze. O oportunitate generată și de context mai ales prin prisma faptului (...) că Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană - țara noastră va deveni al șaselea stat ca pondere în construcția europeană", subliniază Victor Negrescu. "Înseamnă că trebuie să ne înțelegem responsabilitatea pe care o vom avea față de cetățenii noștri, cei români, pe care îi reprezentăm, dar și față de construcția europeană. Și acest lucru ne conferă nouă oportunitatea de a fi la masa statelor importante. (...) Chiar facem acest lucru", a adăugat Negrescu.

S-a creat deja un format de tip trio, cu Franța și Germania. Împreună cu miniștrii omologi se discută subiectele importante, deciziile din spațiul european.

În luna mai, ministrul delegat pentru Afaceri Europene va merge la Berlin pentru o serie de discuții cu cei doi omologi.

"România participă activ la această dezbatere și în sensul acesta, pe 9 mai vrem să lansăm și noi consultările cetățenești, după model european și deja desfășurate în alte state partenere, pentru a implica cetățenii în acest proces. Pentru noi este foarte important să nu definim viitorul Europei fără să-i implicăm pe oameni. De fapt, mesajul președinției noastre de anul viitor va fi axat pe ideea aceasta ca politicile europene să fie corelate cu nevoile cetățenilor (...) Pentru că, de fapt, de ce facem toate aceste lucruri? De ce avem o construcție europeană? Ca, în final, cetățenii să fie principalii beneficiari", a explicat Victor Negrescu.

"Ne dorim să facem politici pe care cetățenii le pot înțelege, cu care pot relaționa, și la care participă. Doar așa putem să creștem proiectul european și să creștem suportul pentru proiectul european. Or, România aici e un exemplu pe care trebuie să-l iterăm de fiecare dată - România face parte din nucleul de state membre unde cetățenii susțin foarte mult acest proiect european și cred că putem să venim cu exemplul nostru în fața celorlalți parteneri europeni pentru a le expune ce facem și ce vrem despre Europa".

Priorități imediate

Acum, din perspectiva pregătirilor pentru momentul 1 ianuarie 2019, se pune accent pe formarea resursei umane care gestionează domeniul Afacerilor Europene.

"Când am preluat acest portofoliu am remarcat cu tristețe că această resursă umană nu mai există în sistemul public. (...) Mă refer la exact cei care au dus țara în Uniunea Europeană, oameni foarte bine pregătiți. Din păcate, au mers către instituțiile europene, o parte au ieșit la pensie, o parte sunt în mediul privat. Din păcate, când au fost tăierile salariale, Direcțiile de afaceri europene au fost practic distruse. Or noi reconstruim acest corp de experți, pentru că nu putem să fim puternici în relația cu celelalte state membre dacă nu avem oameni bine pregătiți", a precizat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, sunt formați acum 1.500 de experți, 250 de președinți de grupuri de lucru care vor defini ceea ce înseamnă deciziile cele mai importante la nivel tehnic.

Intervenția integrală, în secțiunea VIDEO

ŞTIRILE ZILEI