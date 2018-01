UDMR a încheiat consultările la Cotroceni EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Declarații Kelemen Hunor:

- Este responsabilitatea celor care au câștigat alegerile în 2016. PSD-ALDE a propus un nou prim-ministru, noi am spus că n-o cunoaștem pe Viorica Dăncilă, nu am vorbit cu ea, nu știm ce gândește. Nu spunem nu, dar n-o cunoaștem și noi nu spunem da. Dacă președintele o va nominaliza, atunci vom avea discuție cu doamna Dăncilă și vom vedea ce spune, care e lista miniștrilor, ce programe are. Deci vom aștepta decizia președintelui.

- Nu se poate ajunge la alegeri anticipate, este un vis, nu cred că cu actuala lege și constituție se poate ajunge.

- Dacă opoziția vrea un premier care sa nu fie de la PSD, ar fi trebuit să vină cu o propunere.

- Aritmetic vorbind, PSD-ALDE are majoritate, nu s-a schimbat nimic în ultimul an și acest argument este unul puternic când se ia o decizie.

