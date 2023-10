Ucrainenii au atacat o parcare de elicoptere din Soci. Rușii își întăresc liniile defensive din Crimeea. Ziua Apărătorului Ucrainean, sărbătorită la Kiev

Dronele ucrainene au lovit o parcare de elicoptere din Soci, la Marea Neagră. Localnicii nu au știut inițial ce se întâmplă, au relatat doar că au auzit o bubuitură și apoi au văzut o coloană de fum.

În schimb, piloții de pe elicopterele ucrainene își asumă riscuri enorme zburând uneori foarte jos.

Ieri am avut un zbor foarte dificil. Am fost nevoiţi să aterizăm în câmp deschis. Rachetele şi bombele ghidate erau lansate spre elicopterul nostru. Ieri mi-a fost cel mai frică şi adrenalina era la maximum. Dar până la capăt am fost mulţumit că am distrus ţinta, a mărturist un pilot de elicopter ucrainean.

Pe de altă parte,sunt din ce în ce mai multe informații potrivit cărora rușii își întăresc apărarea în Crimeea. Ei au început să ridice fortificații noi în peninsulă. O mișcare partizană a format grupuri care călătoresc prin toată Crimeea și colectează informații despre apărarea rușilor.

Au fost momente emoționante astăzi la Kiev unde a fost sărbătorită Ziua Apărătorului Ucrainean. Pentru cei care au căzut la datorie s-a ținut un moment de reculegere în toată Ucraina. Președintele Zelenski i-a decorat post mortem și familiile au fost invitate să ridice decorațiile. Au fost decorați și cei care sunt în luptă.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: Această zi ne uneşte, uneşte milioane de ucraineni, bărbaţi şi femei, care îşi apără libertatea şi independenţa. Uneşte generaţii ale poporului ucrainean careau luptat pentru libertate şi pentru Ucraina şi au trăit în perioade diferite când soartaţării noastre era decisă. De-a lungul istoriei, de mai multe ori, poporul a fost pus în faţa unei alegeri grele: închisoare sub invadator sau luptapentru eliberarea ţării.

Șeful diplomației europene, Joseph Borell, care a vizitat ieri zonele bombardate de ruși de la Odesa, a fost astăzi prezent la ceremonia de la Kiev alături de membrii guvernului ucrainean.

