Presiunea asupra frontierelor poloneze este majoră în aceste zile. Sunt mii de ucraineni care intră ziua și noaptea în această ţara, pe jos, cu maşina sau cu trenul.

UE precizează ca Ucraina va beneficia de sprijin financiar sporit, pe lângă ajutorul de peste 1 miliard de euro, disponibil în prezent. Se profilează o nouă criză a refugiaților. Polonia, România, Slovacia şi Ungaria sunt țările membre ale Uniunii care au frontieră cu Ucraina.

Disperare la Kiev și Harkov, de unde vin imagini și fotografii cu locuințe bombardate și oameni fugind din calea războiului.

Sute au ajuns cu trenul într-o gară din sud estul Poloniei, la câțiva kilometri de frontieră.

Au plecat din tară imediat după invazie cu o valiză și cu documentele esențiale. La vamă este coadă pentru controlul actelor.

La punctul de frontiera de la Medyka, ucraineni stabiliți în Polonia au așteptat la graniță refugiații cu hrană și îi adăpostesc temporar în propriile locuințe.

Sunt și situații disperate, cum este cea a acestei mame care nu își poate recupera copilul aflat în Ucraina.

Am un copil de cealaltă parte a graniței. Este de neînțeles. Nu știu cum să-l iau înapoi. Nu am pașaport, am doar un act de identitate polonez și nu pot trece granița pentru a recupera copilul.

În aceeași frontieră continuă să sosească pe jos sau cu mașină femei și copii din Ucraina. Sunt întâmpinați de localnici cu ceaiuri calde, cu biscuiți și cu multă căldură sufletească, iar autoritățile au pus la dispoziție autobuze pentru transferul lor în centre speciale.

La fața locului se afla funcționari polonezi și militari, care le oferă mâncare și procesează documente.

Miniștrii de Interne din UE vor discuta în aceste zile măsuri speciale pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina.

