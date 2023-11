Rusia acuză Ucraina că a atacat regiunile frontaliere Briansk şi Belgorod

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a afirmat că drone şi rachete au vizat sâmbătă mai multe zone din regiunea sa, în majoritatea cazurilor fără a face victime sau pagube materiale.

Însă, în oraşul Valuiki, situat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Ucraina, ''cinci vagoane au fost avariate'', precum şi trei case. De asemenea, au fost afectate liniile de alimentare cu energie electrică, potrivit lui Gladkov.

Video of a night drone strike in the Belgorod region. pic.twitter.com/AXgL2wY2SG