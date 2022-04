Ucraina va lansa un timbru în onoarea celui mai mare avion din lume, distrus de bombardamentele rusești. "Visul Ucrainean", desenat de o fetiţă

Timbrul a fost conceput de o fetiţă de 11 ani din regiunea Volîn, Sofia Kravchuk.

Înainte de invazia rusă, Sofia a participat la un concurs cu tema „Ce este Ucraina pentru mine?”, a precizat serviciul poştal Ukrposhta într-o postare pe Telegram.

Timbrul se va numi "Visul Ucrainean".

Ukrposhta plans to soon issue a postmark called "the Ukrainian dream (mriya)," dedicated to Mriya, the world's largest airplane destroyed by the Russians



This illustration was created before the war by an 11-year old Sophia Kravchuk from the Volyn oblast pic.twitter.com/2MdVcaceTk