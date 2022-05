Ucraina susţine că a distrus o altă navă rusească cu o dronă Bayraktar

”Parada tradiţională a Flotei Ruse de la Marea Neagră de pe 9 mai, Ziua Victoriei în Rusia, va avea loc în apropiere de Insula Şerpilor, pe fundul mării”, se mai menţionează pe Twitter.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX