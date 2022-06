Ucraina se pregătește să înceapă recoltarea cerealelor, dar silozurile sunt deja pline. Analiză Bloomberg

Cereale din Ucraina / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

În acest an, însă, noile cereale recoltate de Peretiatko vor fi depozitate în saci de polimeri care se vor întinde pe cele 5.000 de hectare ale fermei, pentru că nu există alt loc pentru depozitarea lor.



De la pierderea dramatică a veniturilor din export şi până la câmpurile înţesate cu mine şi maşini agricole distruse, invazia rusească a avut un impact semnificativ asupra sectorului agricol din Ucraina.

Acum, porturile de la Marea Neagră sunt închise, în pofida eforturilor internaţionale de a ajunge la un acord, recoltarea este pe cale să înceapă, iar silozurile sunt încă pline cu recolta de anul trecut.



Fermierii ucraineni caută alternative pentru stocarea cerealelor şi îşi fac deja griji cu privire la ce suprafaţă vor putea însămânţa în sezonul 2023. Asta înseamnă că este posibilă o diminuare a capacităţii Ucrainei de a aproviziona lumea cu cereale chiar şi după ce porturile vor fi redeschise, în condiţiile în care producţia din acest an este preconizată să fie mult mai mică decât cea de anul trecut.

În plus, calitatea cerealelor şi randamentul la hectar vor avea de suferit dacă recoltele vor fi lăsate mult timp pe câmp din lipsă de spaţii de stocare.



"Anul viitor vom visa la problemele cu care ne confruntăm acum. Pentru că, credeţi-mă, probleme de anul viitor vor fi mult mai grave", subliniază Dmitry Skornyakov, director general la HarvEast, o companie agricolă cu activităţi în estul şi nordul Ucrainei.



Înainte de război, Ucraina era unul din cei mai mari exportatori mondiali de grâu, porumb şi floarea soarelui, iar întreruperea livrărilor din Ucraina a trimis o undă de şoc pe pieţele agricole mondiale, ducând preţurile la alimente la valori record şi la îngrijorări cu privire la foamete la nivel mondial.

Guvernul de la Kiev se aşteaptă ca producţia de cereale să scadă cu aproape 40% în acest an, comparativ cu 2021, după ce fermierii au avut probleme cu obţinerea de îngrăşăminte sau au lăsat terenurile necultivate. Chiar şi aşa, Ucraina are în prezent o rezervă de cereale de aproximativ 20 de milioane de tone de anul trecut, în condiţiile în care noul sezon agricol începe luna viitoare.



O cincime din silozurile de cereale ucrainene au fost afectate sau pierdute ca urmare a teritoriilor ocupate de forţele ruseşti, potrivit ministrului ucrainean al Agriculturii. Aceasta înseamnă că, în jurul lunii octombrie, fermierii ucraineni nu vor avea unde să depoziteze 10 până la 15 milioane tone de cereale.



Anumite cantităţi de cereale au început să iasă din Ucraina via trenuri, camioane şi transport fluvial, însă procedurile sunt îndelungate. În plus, în mod normal, exporturile de grâu ale Ucrainei ating nivelul de vârf după recoltare, iar ţările vecine membre UE vor avea de gestionat propriile lor recolte în acelaşi timp, ceea ce va crea probleme logistice.



"Este un proces îndelungat, dificil şi scump. O problemă foarte mare. Într-o lună vom avea noua recoltă. Şi mă aştept ca situaţia să se agraveze şi mai mult", a spus Skornyakov.



Ucraina ar trebui să aibă spaţiul necesar pentru a stoca grâul şi orzul, care sunt primele recoltate, estimează Petro Melnyk, preşedintele Ukrainian Agribusiness Club.

Problema cea mare va apărea la toamnă, când vor fi recoltate culturile târzii, precum porumbul.

Utilizarea sacilor pentru depozitarea cerealelor, o practică utilizată de fermieri de mai mulţi ani, va fi de ajutor. Chiar în această situaţie, nu va putea fi absorbit întregul surplus, iar fermierii au nevoie, de asemenea, de capacităţi pentru curăţarea şi uscarea cerealelor, a menţionat Melnyk.



Ucraina a cerut ajutorul partenerilor europeni pentru depozitarea următoarei recolte. Spaţiile mobile de depozitare ar putea oferi capacităţi suplimentare de 15 milioane de tone, a declarat recent premierul ucrainean.

Alţi aliaţi au promis, la rândul lor, că vor ajuta, în timp ce preşedintele SUA, Joe Biden, a spus că vor fi construite silozuri temporare în ţările care au graniţă cu Ucraina, cum este Polonia.

Sursa: Agerpres

