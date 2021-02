Ucraina primește în sfârșit primele vaccinuri împotriva coronavirusului. Ministrul Sănătăţii s-a deplasat personal în India pentru a superviza importul primului lot de Covishield

Drapel Ucraina / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

Primul lot de 500.000 de doze cu vaccin AstraZeneca produs de Serum Institute of India şi comercializat sub denumirea de Covishield a sosit în cursul dimineţii pe aeroportul din Borispol de lângă Kiev, a indicat Ministerul ucrainean al Sănătăţii.



"Au sosit!", a exclamat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Sofia Fedcenko.



Ministrul Sănătăţii, Maksim Stepanov, urmează să detalieze calendarul şi strategia de vaccinare a ţării sale în cadrul unei conferinţe de presă, marţi după-amiază.



Autorităţile ucrainene au fost criticate pentru că nu au reuşit să obţină vaccinurile mai devreme. În faţa înmulţirii întârzierilor în livrările cu vaccin Pfizer/BioNTech, ministrul Sănătăţii s-a deplasat în cele din urmă personal în India pentru a superviza importul primului lot de Covishield.



Iniţial, guvernul anunţase începerea campaniei de vaccinare pentru mijlocul lunii februarie cu serul de la Pfizer/BioNTech, furnizat în cadrul programului ONU Covax. În prezent, media ucrainene scriu că livrarea primelor doze ale acestui vaccin ar putea avea loc la începutul lunii martie.



Preşedintele Volodimir Zelenski a atribuit problemele apărute în aprovizionarea cu vaccin concurenţei cu ţările bogate şi a solicitat ajutor european.



Separatiştii proruşi, care controlează o parte din estul ţării, au anunţat la 1 februarie lansarea campaniei de imunizare cu vaccin rusesc Sputnik V.



Kievul, ale cărui relaţii cu Moscova sunt la cel mai scăzut nivel de 7 ani, a interzis utilizarea vaccinurilor ruseşti pe teritoriul aflat sub controlul său, considerându-le drept o armă geopolitică a Kremlinului.



Fostă republică sovietică, cu o populaţie de aproximativ 40 de milioane de locuitori, Ucraina a înregistrat până acum peste 1,3 milioane de cazuri de infecţii cu COVID-19. Peste 25.000 de oameni au murit.

