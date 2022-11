Ucraina: În regiunea Donbas se dau lupte crâncene

Trupele ucrainene şi ruse sunt angajate în lupte aprige în regiunea minieră Donbas, din estul Ucrainei, potrivit Statului Major ucrainean, citat de dpa.

Informaţiile Kievului nu au putut fi verificate dintr-o sursă independentă, notează dpa, care adaugă că acestea coincid totuşi cu datele transmise de bloggeri militari ruşi.

Dar situaţia de pe prima linie a frontului rămâne neschimbată.

De asemenea, armata ucraineană a semnalat bombardamente intense în jurul oraşului Bahmut, precum şi în zona Kupiansk de pe linia frontului, important nod de cale ferată.

Mai multe oraşe ucrainene, între care capitala Kiev, au fost vizate joi de lovituri cu rachete din partea armatei ruse, privând de electricitate până la 10 milioane de persoane, potrivit autorităţilor ucrainene, citate de AFP.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a insistat vineri că loviturile sale din ajun au vizat infrastructuri militare şi energetice şi că toate ţintele au fost distruse, conform agenţiei franceze de presă.

Sursa: Agerpres

