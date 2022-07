Acordul Rusia Ucraina a fost semnat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Acordul, susținut de ONU, a fost semnat la Palatul Dolmabahçe din Istanbul, în prezenţa secretarului general al ONU, António Guterres, și a preşedintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan.

Acesta este un acord pentru lume” a spus secretarul general al ONU Guterres.

Guterres: Astăzi există un far pe Marea Neagră. Farul speranței. Farul posibilității. Farul într-o lume care are nevoie de el mai mult ca niciodată. Mulțumesc foarte mult reprezentanților Federației Ruse și Ucrainei. Ați depășit obstacolele și ați lăsat deoparte diferențele pentru a deschide calea unei inițiative care să servească interesele comune ale tuturor.

În discursul de deschidere a ceremoniei de semnare a acordului, secretarul general al ONU António Guterres a spus: „De când a început războiul, am subliniat că nu există o soluție la criza alimentară globală fără a asigura accesul global deplin la cereale, produse alimentare și alimente și îngrășăminte. Astăzi am făcut pași importanți pentru atingerea acestor obiective. Dar a fost un drum lung. În aprilie, după ce a fost primit de președintele Erdogan, m-am întâlnit cu președintele Putin și cu președintele Zelenski pentru a propune un plan de soluții și de atunci lucrăm în fiecare zi. A fost nevoie de eforturi imense și de angajament din partea tuturor părților și de săptămâni de negocieri non-stop. Angajamentul și dăruirea sunt și mai vitale astăzi. Această inițiativă trebuie implementată pe deplin, pentru că lumea are mare nevoie de ea pentru a face față crizei alimentare globale.”

Acordul „salvează vieți”, spune Robert Mardini, directorul general al Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

Robert Mardini: O înțelegere care permite cerealelor să părăsească porturile Mării Negre este salvatoare pentru oamenii din întreaga lume care se luptă să-și hrănească familiile. Nicăieri consecințele nu sunt simțite mai greu decât în comunitățile deja afectate de conflictele armate și șocurile climatice.

Acordul vine după negocieri care au durat aproape două luni. Potrivit documentului, citat de presa internaţională, este stabilit un centru de monitorizare la Istanbul, cu personal ONU dar şI reprezentanţi ai Turciei, Rusiei şi Ucrainei, centru care va administra şi coordona exporturile de cereale.

Rusia a cerut ca navele cu grâne să fie controlate în Turcia pentru a nu transporta armament pentru Ucraina. Ruşii şi ucrainenii se angajează să respecte culoarele de transport pentru a fi departe de activităţile militare.

De asemenea, acordul urmează să fie valabil 4 luni şi va fi actualizat automat.

Potrivit analiştilor economici, problema care se pune acum este dacă sunt suficiente nave pentru a transporta grâul în timp util. Ar fi nevoie de cel puţin 450 de vase, iar în momentul de faţă, în porturile ucrainene ar fi blocate 80 de nave de transport.

Ucraina mai are trei porturi funcţionale la Marea Neagră, între care Odesa este cel mai important. De acolo vor pleca majoritatea navelor care vor transporta grânele prin Marea Neagră, apoi prin strâmtoarea Bosfor, spre pieţele internaţionale.

Serviciile de informaţii americane au anunţat ca Flota rusă a Mării Negre avea ordin să blocheze orice activitate din porturile ucrainene.

Situaţia s-a schimbat după ce Ucraina a primit sisteme de rachete performante şi a reuşit să elibereze Insula Şerpilor de sub ocupaţia rusească.

Fermierii ucraineni aşteaptă cu interes punerea în aplicare a acordului, mai ales că bombardamentele ruseşti îi împiedică să termine recoltarea grâului.

Oficialii occidentali au acuzat Moscova de militarizarea resurselor alimentare şi au atras atenţia asupra unei posibile catastrofe umanitare din cauza că grâul ucrainean nu poate ajunge pe pieţele internaţionale. Ucraina a găsit soluţii alternative, cum ar fi transportul pe Dunăre, prin canalul Bâstroe, însă fluxul este unul foarte redus.

