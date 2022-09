Ucraina i-a retras acreditarea ambasadorului Iranului la Kiev după ce armata rusă a folosit drone livrate de Teheran

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Astăzi, armata rusă a folosit drone iraniene pentru loviturile sale asupra regiunii Dnipropetrovsk și Odesa. Am instruit Ministerul Afacerilor Externe să reacționeze ferm la acest fapt. Ca răspuns la un astfel de act neprietenos, partea ucraineană a decis să îl priveze pe ambasadorul Iranului de acreditarea sa și, de asemenea, să reducă semnificativ numărul personalului diplomatic al ambasadei iraniene de la Kiev.

Air Defense Missile Forces of #Ukraine report that they have shot down an #Iranian Mohajer-6 attack drone for the first time. pic.twitter.com/FodHoPss1H