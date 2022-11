Ucraina construiește un zid la granița cu Belarusul

Consilierul prezidenţial ucrainean KiriloTimoşenko a indicat că a fost ridicat un zid, cu sârmă ghimpată în partea de sus, pe o suprafaţă de 3 kilometri, în regiunea Volînia, la graniţa cu Belarusul.

Au fost instalaţi saci de nisip şi au fost săpate tranşee, a precizat el.

"Asta nu e totul, dar nu vom dezvălui detaliile", a precizat oficialul.

#Ukraine is building a wall on the border with #Belarus



The photo was published by the Deputy Head of the Office of the Ukrainian President Kyrylo Tymoshenko.



A representative of the Presidential Office said that 3 km of the fence has already been built and work is continuing. pic.twitter.com/Jp3gd844sq