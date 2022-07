Ucraina cere Turciei să aresteze un vas al Rusiei, care ar transporta cereale furate. Nava şi-a oprit transponderul cu 12 ore înainte de apropierea de Turcia

Ambasada Ucrainei la Ankara a cerut vineri Turciei să aresteze o navă rusească aflată în proximitatea ţărmului său la Marea Neagră şi care a plecat din portul ucrainean Berdiansk, aflat sub ocupaţie rusă, relatează AFP şi Reuters.

Vasul Zhibek Zholy

Nava Zhibek Zholy, un cargo de 140 de metri lungime sub pavilion rusesc, a aruncat ancora la circa un kilometru de portul Karasu, de pe coasta turcă, aflat la est de Istanbul, potrivit site-ului Marine Traffic, care permite urmărirea deplasării navelor.



"Zhibek Zholy care vine din Berdianskul ocupat a intrat în portul Karasu. La solicitarea procurorului Ucrainei, am cerut părţii turce să ia măsurile necesare", a postat pe Twitter ambasadorul Vasil Bodnar.



Chiar dacă nu precizează care este încărcătura aflată la bord, mesajul lasă să se creadă că diplomatul suspectează prezenţa cerealelor ucrainene, notează AFP.



Pe de altă parte, un oficial din cadrul MAE ucrainean, citând informaţii primite de la administraţia maritimă a ţării, a declarat că Zhibek Zholy ar fi încărcat circa 4.500 de tone de cereale la Berdiansk, relatează Reuters.



De asemenea, relatează agenţia britanică de ştiri, într-o scrisoare de pe 30 iunie către Ministerul Justiţiei din Turcia, procurorul general din Ucraina a notificat că nava Zhibek Zholy este implicată în "exportul ilegal de cerealele ucrainene" de la Berdiansk şi că se îndreaptă spre Karasu cu o încărcătură de 7.000 de tone, mai mare decât cea menţionată de oficialul ucrainean.



Potrivit Marine Traffic, nava şi-a oprit transponderul cu 12 ore înainte de apropierea de Turcia. Transponderul, obligatoriu în timpul navigaţiei, emite un semnal satelitar care permite localizarea în permanenţă a navelor.



Ambasadorul ucrainean în Turcia salută "buna comunicare şi cooperarea intensivă cu autorităţile turce".



Din luna iunie, Vasil Bodnar acuză Rusia că fură cereale şi le exportă în Turcia, între altele. "Rusia fură fără ruşine cerealele Ucrainei şi le exportă din Crimeea în străinătate, în special spre Turcia", a denunţat el. "Am cerut ajutor Turciei pentru rezolvarea problemei", a adăugat ambasadorul.



Săptămâna trecută, ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a dat asigurări că Turcia investighează aceste acuzaţii.



MAE turc nu a răspuns până acum unei solicitări a Reuters de a comenta informaţia privind sosirea navei Zhibek Zholy.

