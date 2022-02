Ucraina cere o reuniune „imediată” a Consiliului de Securitate al ONU

"La solicitarea preşedintelui Volodimir Zelenski, cer oficial consultări imediate ale membrilor Consiliului de Securitate al ONU în numele articolului 6 al memorandumurilor de la Budapesta", a postat pe Twitter ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba.

Cererea se bazează pe un acord din 1994 care garantează integritatea şi securitatea fostei republici sovietice în schimbul renunţării la armele nucleare moştenite de la fosta URSS.

Potrivit Reuters, scopul vizat ar fi discutarea paşilor practici pentru a garanta securitatea ţării sale şi dezescaladarea tensiunilor cu Rusia.

Rusia este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU.

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că va decide în cursul zilei de luni dacă va recunoaşte independenţa celor două teritorii separatiste din estul Ucrainei, Doneţk şi Lugansk.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.