Ucraina cere NATO să accelereze aderarea sa la Alianţă pentru a trimite "un semnal" Moscovei

"NATO este singura cale spre a pune capăt războiului din Donbas", a scris Zelenski într-un tweet adresat secretarului general al Alianţei, Jens Stoltenberg, după o convorbire telefonică avută cu acesta.

"Planul de acţiune pentru aderare va fi un adevărat semnal pentru Rusia", a adăugat el.

Câteva minute mai târziu, Kremlinul a declarat că o aderare a Ucrainei la NATO va agrava conflictul între separatiştii proruşi şi forţele ucrainene.

"Ne îndoim foarte mult că aceasta va ajuta Ucraina să îşi rezolve problemele interne. Din punctul nostru de vedere, aceasta va înrăutăţi şi mai mult situaţia", a declarat jurnaliştilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei ruse.

Convorbirea telefonică dintre Zelenski şi Stoltenberg intervine pe fondul tensiunilor ruso-ucrainene crescute. Kievul a acuzat Rusia de comasarea de trupe şi de echipamente la frontierele sale din nord şi est, precum şi în Peninsula Crimeea, anexată de Rusia.

Aceste schimburi de declaraţii belicoase şi intensificarea confruntărilor armate cu separatiştii proruşi în Donbas suscită temeri privind escaladarea conflictului început în 2014.

Secretarul general al NATO şi-a exprimat marţi "îngrijorarea" faţă de activităţile militare ruse în Ucraina, în cadrul discuţiei telefonice cu preşedintele Volodimir Zelenski. "I-am telefonat preşedintelui Zelenski pentru a-mi exprima profunda preocupare faţă de activităţile militare ale Rusiei în Ucraina şi în jurul ei şi faţă de încălcările continue ale încetării focului", a explicat Jens Stoltenberg într-o postare pe Twitter. "NATO susţine ferm suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei şi rămânem ataşaţi parteneriatului nostru strâns", a adăugat el.

