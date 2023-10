Ucraina: Cel puţin şase persoane au fost ucise şi 14 rănite într-un atac rusesc în regiunea Harkov

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a distribuit o înregistrare video pe reţelele de socializare cu ceea ce pare a fi un depozit grav avariat, alături de resturi şi un container care poartă sigla operatorului poştal ucrainean Nova Poshta.

"Cele şase persoane ucise şi 14 rănite în atacul ocupanţilor erau angajaţi ai companiei care se aflau în interiorul terminalului Nova Poshta", a declarat guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

"Victimele, cu vârste cuprinse între 19 şi 42 de ani, au fost rănite de schije şi suflul (exploziilor)", a adăugat el.

Un total de 14 persoane sunt internate, dintre care şapte în stare gravă, potrivit guvernatorului Sinegubov.

Conform parchetului regional, forţele ruse din regiunea Belgorod, la graniţa cu Ucraina, au tras rachete S-300, iar două dintre ele au lovit depozitul.

"Analiza resturilor continuă la faţa locului pentru a stabili numărul exact de răniţi şi morţi", a declarat purtătorul de cuvânt al biroului, Dmitro Ciubenko, pentru Suspilne.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL