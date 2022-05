UCRAINA câștigă Eurovision 2022. România a încheiat concursul pe locul 18

Reprezentanții Ucrainei, Kalush Orchestra, care au interpretat piesa Stefania au câștigat concursul Eurovision 2022. Ei au primit din partea publicului 439 de puncte, care i-au propulsat în fruntea clasamentului, cu un total de 631 de puncte. Votul final a constat din votul juriilor din fiecare țară (pondere de 50 la sută) și votul publicului.

Podiumul Eurovision a fost completat de Marea Britanie - reprezentată de Sam Ryder cu "Space Man" - 466 puncte, şi Spania, reprezentată de Chanel cu "SloMo" - 459 puncte.

România, cu piesa Llamame, interpretată de WRS, a încheiat concursul pe locul 18, cu 65 de puncte, iar Republica Moldova, cu Trenulețul interpretat de Zdob și Zdub și Advahov Brothers, pe locul 7, cu 253 de puncte.

Spectacolul de la Torino a fost deschis cu piesa "Give Peace a Chance" a lui John Lennon.

Prezentatorii show-ului de la Torino au fost cântăreţul britanic Mika, Laura Pausini şi Alessandro Cattelan, fost prezentator X-Factor în Italia.

UPDATE UCRAINA câștigă Eurovision 2022!

UPDATE Ucraina primește din partea publicului 439 de puncte și urcă pe locul 1.

UPDATE Republica Moldova a primit din partea publicului 239 de puncte și a urcat pe locul 3.

UPDATE România a primit din partea publicului 53 de puncte, avem un total de 65.

UPDATE Clasamentul după votul juriilor, care reprezintă 50 la sută din votul total. La acesta se va aduna votul publicului.

UPDATE România a acordat 12 puncte Ucrainei.

UPDATE Marea Britanie şi Suedia conduc clasamentul cu cele mai multe puncte, urmate de Spania, Grecia și Ucraina.

UPDATE România a primit 7 puncte din partea Greciei.

UPDATE Cele 40 de țări participante la Eurovision transmit punctajele juriilor pentru fiecare finalistă.

UPDATE STOP VOT EUROVISION. În curând vom afla marele câștigător al Eurovision 2022, în direct și în exclusivitate la TVR1 și TVR Internaţional.

UPDATE Start vot în finala Eurovision. Telespectatorii din România pot vota prin sms trimis la numărul 1399, cu numărul intrării în concurs a țării votate. Reprezentantul României, WRS, care a intrat al doilea în concurs, poate fi votat doar din străinătate. Republica Moldova a intrat în concurs cu numărul 19.

UPDATE WRS, reprezentantul României, a intrat al doilea în concurs. Melodia "Llamame" a ridicat publicul în picioare.

UPDATE Casa Regală a României a urat succes României și Republicii Moldova în finala Eurovision 2022.

UPDATE Reprezentanții Republicii Moldova și ai României cântă în această seară în finala concursului Eurovision de la Torino și au un mesaj special, pe care au ținut să îl transmită împreună. Mesajul AICI .

Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota #2 pentru reprezentantul nostru de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon.

Ordinea de intrare în finala Eurovision:

1.Cehia: We Are Domi – Lights Off

2.România: WRS – Llámame

3.Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

4.Finlanda: The Rasmus – Jezebel

5.Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

6.Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

7.Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8.Armenia: Rosa Linn – Snap

9.Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Spania: Chanel – SloMo

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13. Germania: Malik Harris – Rockstars

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

Punctajele cumulate - acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.

Punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Eda Marcus.

ŞTIRILE ZILEI