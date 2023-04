Ucraina ar putea să exporte şi mai multe cereale în lunile următoare

Cereale Ucraina

În 2022, recolta de cereale a Ucrainei a scăzut dramatic, până la aproximativ 53 de milioane de tone, din cauza invaziei ruseşti, de la o cifră record de 86 de milioane de tone în 2021.



Însă milioane de tone de cereale din recolta de anul trecut au rămas în silozurile din Ucraina după ce principalele sale porturi la Marea Neagră au fost închise în a doua jumătate a sezonului 2021/22 ca urmare a blocadei ruseşti. Ca urmare a acordului intermediat de Naţiunile Unite şi Turcia, trei porturi ucrainene au fost deblocate de la finele lunii iulie 2022.



De la începutul sezonului iunie 2022-iulie 2023, Ucraina a exportat 37,2 milioane de tone de cereale, inclusiv 20,6 milioane de tone via coridorul din Marea Neagră.



Taras Vîsoţki a estimat joi că în lunile care au mai rămas din sezonul actual, exporturile de cereale ale Ucrainei ar putea include 10 milioane de tone livrate via coridorul Marea Neagră şi 5,6 milioane de tone via rute alternative.



Mari cantităţi de cereale ucrainene au pătruns pe piaţa statelor UE atât prin deschiderea acesteia acceptată de blocul comunitar pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia, cât şi din cauza blocajelor logistice care au făcut ca transporturi de cereale ucrainene destinate iniţial unor state terţe să rămână pe pieţele ţărilor central şi est-europene.



Într-o scrisoare transmisă la sfârşitul lunii martie Comisiei Europene, premierii din Bulgaria, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria au propus mai multe măsuri pentru limitarea distorsiunilor pe piaţă provocate de importurile de produse alimentare ucrainene, adăugând că, dacă acestea nu vor da rezultate, ar trebui reintroduse taxe şi cote.



În acest context, în România, fermierii organizează, vineri, proteste în mai multe judeţe din ţară şi în Capitală, nemulţumiţi de soluţia găsită de Comisia Europeană la problemele şi dezechilibrele grave cu care se confruntă sectorul agro-alimentar românesc, pe fondul distorsiunilor de piaţă cauzate de conflictul armat din Ucraina.

sursa Agerpres

