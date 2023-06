Ucraina acuză Rusia de pregătirea unui atac terorist la centrala nucleară Zaporojie, care ar implica emiterea de radiaţii. Zelenski: Lumea este prevenită, lumea poate şi trebuie să acţioneze

Într-un mesaj video pe Telegram, Zelenski a afirmat că Ucraina face schimb de informaţii cu partenerii internaţionali, iar "Serviciile Secrete au primit informaţii că Rusia ia în considerare scenariul unui act terorist la centrala nucleară de la Zaporojie - un act terorist cu degajare de radiaţii".

"Our intelligence received information that Russia is considering a scenario of an act of terror on Zaporizhzhia nuclear plant. An act of terror with a release of radiation. They have prepared everything for that" - @ZelenskyyUa



"This time it must not be like with Kakhovka -… pic.twitter.com/Q75XijXFXy