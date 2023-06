Ucraina acuză Rusia de pregătirea unui atac la centrala nucleară de la Zaporojie. Zelenski: Serviciile noastre secrete au primit informaţii că Rusia ia în considerare scenariul unui atac terorist. Au pregătit totul pentru asta

ACTUALIZARE TELEJURNAL Președintele Zelenski a acuzat Moscova că are planuri să folosească centrala atomică de la Zaporojie pentru un atentat nuclear în ciuda riscurilor uriașe.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: Serviciile noastre secrete au primit informaţii că Rusia ia în considerare scenariul unui atac terorist la centrala nucleară Zaporojie care să ducă la scurgeri de radiaţii. Au pregătit totul pentru asta. Din nefericire, a trebuit să repet de multe ori că radiaţiile nu ţin seama de graniţe. Ce ţări vor fi afectate depinde de direcţia în care bate vântul. Dăm aceste informaţii tuturor partenerilor. Tuturor ţărilor. Toate dovezile! Rusia foloseşte centrala nucleară Zaporojie că un element în cadrul agresiunii. Au ocupat uzina. Rusia o foloseşte pentru a bombarda localităţile învecinate. Ţin acolo arme şi trupe.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse: Este, probabil, încă o minciună. Încă o minciună. A existat o vizită neprogramată a AIEA. Agenţa Internaţională pentru Energie Atomică a apreciat foarte bine situaţia de acolo. Au văzut tot ce au vrut.

Centrala nucleară de la Zaporojie este cea mai mare din Europa. Are șase reactoare, dar în acest moment funcționează doar unul.

Armata rusă a ocupat-o la scurtă vreme după declanșarea invaziei. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc că bombardează complexul. Tentativele internaționale de a crea o zonă demilitarizată în jurul centralei au eșuat.

ACTUALIZARE Într-un mesaj video pe Telegram, Zelenski a afirmat că Ucraina face schimb de informaţii cu partenerii internaţionali, iar "Serviciile Secrete au primit informaţii că Rusia ia în considerare scenariul unui act terorist la centrala nucleară de la Zaporojie - un act terorist cu degajare de radiaţii".

