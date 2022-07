Kievul acuză Rusia că a atacat din nou Insula Șerpilor, Moscova confirmă. Ministerul rus al Apărării susține că a ucis militari care încercau să arboreze drapelul Ucrainei pe insulă

Ministerul rus al Apărării susține că a ucis militari care încercau să arboreze drapelul Ucrainei pe insulă.

"În jurul orei 05.00, mai mulți militari ucraineni au ajuns pe insulă cu o barcă cu motor și au făcut poze cu steagul. Aeronava Forțelor Aerospațiale Ruse a lansat imediat o lovitură cu rachete de înaltă precizie pe Insula Șerpilor, în urma căreia membri ai personalului militar ucrainean au fost uciși. Supraviețuitorii au fugit în direcția satului Primorskoye, regiunea Odesa", se arată în briefing-ul operațional zilnic al ministerului de la Moscova, citat de The Guardian.

Afirmațiile Moscovei nu au putut fi verificate independent, deși autoritățile din Odesa confirmaseră mai devreme că insula a fost lovită de ruși.

Reuters a informat că atacul rus s-a produs la scurt timp după ce trupele ucrainene au anunțat că au arborat steagul ţării pe insulă.

Andrii Iermak, şeful de personal al preşedintelui ucrainean, a postat și o secvență cu trei militari care arborează un drapel ucrainean uriaş pe insulă.

The flag of Ukraine on Snake Island. More videos like this ahead from Ukrainian cities that are currently under temporary occupation.



We need to tell more about Ukraine's victories over Russia. Snake Island is one such victory. We are proud of our warriors. Glory to Ukraine pic.twitter.com/TpoU6NtAEa