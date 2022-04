Ucraina a înregistrat epava crucişătorului Moskva drept "moștenire culturală subacvatică națională". Nava scufundată în Marea Neagră era mândria Rusiei

Ucraina a înregistrat oficial nava de război rusă Moskva, aflată pe fundul Mării Negre, drept „moștenire culturală subacvatică națională”, potrivit jurnalistului Illia Ponomarenko, de la Kyiv Independent.

Ukraine’s government has officially registered the Moskva cruiser wreck on the Black Sea bottom as a national underwater cultural heritage site pic.twitter.com/1B53lKDd9z