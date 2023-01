Ucraina, politicile mondiale de apărare, politicile energetice - temele centrale ale Forumului de la Davos. Rușii nu vor fi prezenți

Ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos se desfășoară timp de 6 zile, în contextul geopolitic şi economic cel mai complex din ultimele decenii.

Războiul din Ucraina și implicațiile sale în domeniul politicilor energetice și militare, la aproape un an de la invazia rusă vor domina discuțiile.

Rușii nu vor fi prezenți.

Președintele Volodimir Zelenski se va adresa auditoriului prin videoconferință, iar ucrainenii vor avea o delegație la forum, dar și o așa-numită Casă a Ucrainei, unde vor fi prezentate participanților diferite aspecte ale conflictului și solicitări de asistență ale Kievului.

Svitlana Grytsenko, membră a Comitetului de Organizare "Casa Ucrainei" de la Davos: "Aceasta va fi a cincea oară când ne deschidem porțile comunității de aici din Davos. Am vrut să prezentăm ce se întâmplă în Ucraina acum. Am vrut să arătăm războiul oribil care are loc, cu ce se confruntă oamenii noștri și am vrut să apelăm la comunitatea internațională și să cerem ajutorul de care avem nevoie."

La Davos vor fi prezenți zeci de șefi de stat și de guvern, peste 100 de miniștri de Finanțe, de Externe și ai Comerțului și 19 guvernatori de bănci centrale, reprezentanți ai unor mari companii, șefii FMI și ai Organizației Mondiale a Comerțului.

Guvernul elvețian desfășoară 5.000 de militari pentru sprijinirea poliției locale, iar aviația va asigura o zonă de excludere aeriană la Davos.

ŞTIRILE ZILEI