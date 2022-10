Ucraina cere dovezi de "romantism" Franței: Dacă vreţi să ne câştigaţi inimile, trimiteţi arme. Trimiteți mai multe, vă rugăm! Merci beaucoup, France!

V. Zelensky și Emmanuel Macron

Războiul nu se face cu flori, însă Kievul va avea meritul că a încercat. Clipul difuzat pe contul de Twitter al Ministerului Apărării ucrainean este, fără îndoială, versiunea cea mai originală a tuturor solicitărilor Kievului de a spori ajutorul militar occidental în lupta sa împotriva Rusiei, remarcă France Presse.

"Gesturile romantice iau diverse forme", se poate citi în acest clip, în timp ce se derulează imagini cu trandafiri, ciocolată, apusuri pe malul Senei, cu Turnul Eiffel pe fundal, şi chiar cu doi îndrăgostiţi îmbrăţişaţi.



"Însă dacă vreţi cu adevărat să ne câştigaţi inimile, nimic nu se compară cu artileria de 155 de mm autopropulsată şi extrem de mobilă", continuă acest film de 41 de secunde, pe imagini cu tunuri Caesar şi având ca fond sonor extrem de eroticul "Je t'aime moi non plus" al lui Serge Gainsburg şi Jane Birkin.

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat săptămâna trecută că Parisul intenţionează să trimită Ucrainei alte şase tunuri Caesar, în plus faţă de cele 18 deja livrate. Aceste tunuri, vârf de gamă al artileriei franceze, au o rază de acţiune de 40 de kilometri.



"Merci beaucoup, France", conchide clipul, în franceză în text, cu fotografii ale preşedinţilor francez şi ucrainean, înainte de a continua în engleză: "Trimiteţi mai multe vă rugăm".



Clipul video, devenit viral pe reţelele sociale, este difuzat cu aceste câteva cuvinte: "Sophie Marceau.... Isabelle Adjani... Brigitte Bardot.... Emmanuel Macron!... şi (tunurile) CAESAR!".



Postarea acestui videoclip are loc la două zile de la bombardamentele ruse de mare amploare asupra mai multor oraşe şi instalaţii ucrainene, bombardamente ce au relansat dezbaterea asupra unei întăriri a capacităţilor defensive ale Kievului cu ajutorul aliaţilor săi occidentali.



Potrivit Reuters, Ministerul Apărării din Franţa a anunţat marţi că-şi sporeşte sprijinul pentru flancul estic al NATO, trimiţând mai multe tancuri în România, avioane de luptă Rafale în Lituania şi infanterie în Estonia, dar nu a spus nimic despre Ucraina.



Macron urmează să fie intervievat miercuri seară la televiziunea naţională, discuţie în cursul căreia - potrivit unor surse diplomatice citate de Reuters - şeful statului francez ar urma să prezinte detalii ale noului său plan de sprijin pentru Ucraina.



Franţa dispune de sistemul de apărare sol-aer SAMP/T (Mamba), deşi nu este clar de câte unităţi este vorba. Franţa a desfăşurat un astfel de sistem în România, în mai, aminteşte Reuters.



''Nu avem niciun răspuns din partea Franţei la cererile noastre'' privind livrarea unui astfel de sistem, a declarat luni reporterilor Vadim Omelcenko, ambasadorul Ucrainei la Paris.



Până acum Franţa a furnizat Ucrainei rachete antitanc şi antiaeriene, vehicule blindate VAB, carburant, echipamente individuale şi circa 15 tunuri tractate TRF1 de 155 mm. Autorităţile franceze analizează posibilitatea de a livra 20 de vehicule blindate Bastion.



Însă potrivit clasamentului stabilit de Kiel Institute for the World Economy, Franţa se află doar pe poziţia a 11-a în ceea ce priveşte sprijinul militar acordat Ucrainei, cu 233 de milioane de euro ajutor de la începutul lui 2022, comparativ cu 25 de miliarde daţi de SUA, 4 miliarde de Regatul Unit, 1,8 miliarde de Polonia şi 1,13 miliarde de Germania.

