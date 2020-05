Twitter a blocat un mesaj postat de Donald Trump pentru că încălcă politica rețelei privind ”glorificarea violenței”

"Acești huligani dezonorează memoria lui George Floyd și nu voi lăsa să se întâmple asta. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz și i-am spus că armata e cu el. La orice dificultate preluăm controlul, dar, când jaful începe, încep și împușcăturile" - a postat președintele american pe Twitter.

Deși recunoaște că postarea încalcă regulile Twitter, platforma de socializare nu o șterge, însă aceasta devine vizibilă doar după ce internauții accesează mesajul: "Acest Tweet a încălcat Regulile Twitter despre glorificarea violenței. Cu toate acestea, Twitter a stabilit că ar putea fi în interesul publicului ca postarea să rămână accesibilă."

Într-un alt mesaj, Trump amenință cu trimiterea Gărzii Naționale în Minneapolis: "Nu pot să stau și să privesc ce se întâmplă într-un mare oraș american, Minneapolis. O lipsă totală de leadership. Fie primarul stângii radicale, Jacob Frey, care este foarte slab, va acționa și va aduce orașul la ordine, fie trimit Garda Națională ca să facă treaba cum trebuie."

