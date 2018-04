TVR 1 | Programe speciale dedicate Sărbătorilor Pascale

Iuliana Tudor

Programe religioase la TVR 1

În Săptămâna Patimilor, joi, 5 aprilie, ora 17.30, la TVR 1 putem urmări documentarul Săptămâna Patimilorşi a Ziua Învierii (din care aflăm semnificaţia parcursului duhovnicesc al Săptămânii Mari şi a Sărbătorii Învierii).

În Vinerea Mare, de la ora 18.30, într-o ediţie specială Universul credinţei, TVR 1 transmite, în direct de la Patriarhia Română, Denia Prohodului Domnului. Iar de la ora 23.30, putem viziona Drumul Crucii, un documentar filmat în Ţara Sfântă, în Cetatea Ierusalimului, care reconstituie drumul făcut de Iisus Hristos sub povara Crucii, de la Pretoriu până pe Golgota Răstignirii Sale.

Sâmbătă, 7 aprilie, ora 22.00, TVR 1 ne propune documentarul Relicvele Pătimirilor Lui Iisus - de secole, credincioşi, cercetători, istorici şi pasionaţi au căutat relicvele pătimirilor lui Iisus: Giulgiul din Torino, Sfântul Mormânt, Coroana de spini, Sfânta Cruce, cuie, chiar şi picături de sânge. Iar de la 23.10, în ediţia specială Universul credinţei, Andrei-Victor Dochia va discuta cu Maica Anastasia – cunoscuta cântăreaţă din anii 70 Puica Igiroşanu, pe numele laic - şi buna sa prietenă, actriţa Ileana Popovici. Sunt două poveşti minunate de viaţă, două vieţi dedicate lui Dumnezeu şi oamenilor. Apoi, în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la TVR 1 urmărim Slujba de Înviere a Domnului oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Emisiuni şi ediţii speciale ale emisiunilor consacrate, de Paşti la TVR 1

Sâmbătă, 7 aprilie:

Ora 18.00 - Exclusiv în România - De Paşti, Familia Regală deschide porţile Castelului de la Săvârşin echipei Exclusiv în România. Sâmbătă, 7 aprilie, ora 18.00, la TVR 1, aflăm sursa de inspiraţie a meniului regal pentru masa de Paşti, dar mergem şi la Moneasa, în Munţii Apuseni, şi la Mănăstirea Maria Radna din Lipova.

Ora 21.00 – Dosar România - În seara de Înviere, la Dosar România, profesorii Niţa şi Mircea Nedea ne oferă o „Lecţie de bunăvoinţă”. De 7 ani, un proiect unic în România se desfăşoară la Iaşi: soţii Niţa şi Mircea Nedea pregătesc tineri liceeni care îşi doresc să ajungă doctori, dar, provenind din familii cu venituri reduse, nu au bani pentru plata meditaţiilor. Bilanţul la ultima admitere la facultate este unul onorant: 60 dintre cei peste 100 de tineri, pregătiţi (fără a implica vreun cost) de cei doi profesori de biologie, au intrat la Medicină. O poveste din România de azi, în reportajul Cristinei Ţilică - sâmbătă, 7 aprilie, de la ora 21.00, la Dosar România de la TVR 1.

Duminică, 8 aprilie:

Ora 13.00 - Concert de pricesne la Catedrala Episcopala din Baia Mare, în ediţia specială Tezaur folcloric, de Paşti - La TVR 1, telespectatorii se întâlnesc cu Marius Ciprian Pop, Ileana Bumbar, Florentina Giurgi, Ioana Petran, Voichiţa Nemeş, Nicoleta Petrehus, Gabriela Ardusătean, Rodica Pop Seling, dar şi cu corul bărbătesc din Finteuş, judetul Maramureş şi grupul vocal din Ţara Lăpuşului.

Ora 14.30 - De 18 ani, Iuliana Tudor, împreună cu noi „La masa de Paşti” - Sunt 18 ani de când Iuliana Tudor şi echipa sa ne invită La masa de Paşti, alături de cele mai mari nume din muzica tradiţională românească. Şi anul acesta, după succesul programului de anul trecut, Iuliana Tudor i-a convins pe artiştii muzicii populare româneşti să vină însoţiţi de cei mai apropiaţi membri ai familiilor lor, La masa de Paşti. Sofia Vicoveanca alături de fiul ei, Niculina Stoican şi familia, Angela Buciu cu nepotul, Mariana Ionescu Căpitănescu şi cei doi copii ai ei, Steliana Sima şi familia, Mariana Anghel şi Adriana Anghel, Liviu Buţiu şi Antonela Ferche Buţiu, Cornelia şi Lupu Rednic, Ilie Medrea şi fiica, Andreea Voica şi Dean Galetin, Lavinia Goste şi Marius Zorilă, Maria Cârneci şi familia, tineri artişti lansaţi de TVR, alături de copiii lor vin La masa de Paşti în Duminica luminată, la întâlnirea cu telespectatorii TVR. Emisiunea poate fi văzută pe 8 aprilie, de la ora 14.30 (partea I), respectiv 15.30 (partea a II-a) şi 16.30 (partea a III-a), la TVR 1.

Ora 17.20 - Politică şi delicateţuri - Mircea Dinescu şi Monica Anghel petrec după-amiaza zilei de Paşti la Politică şi delicateţuri. Cu pulpă de miel la cuptor şi ouă roşii, chiftele speciale învelite în prapur de miel. Atmosfera de sărbătoare este întreţinută de acordurile muzicii lăutăreşti a tarafului de la Vărbilău. Duminică, 8 aprilie, ora 17.20, la TVR 1 şi TVR+.

Ora 21.00 – Poveşti de Paşti – Destine la răscruce – Ruxandra Ţuchel ne face cunoştinţă cu semeni ai noştri care, puşi în faţa unor momente extrem de dificile ale vieţii, nu au renunţat. Îşi urmează calea. Născut cu un grav handicap locomotor, Vasile Popovici, pictor naiv, decide să îşi continue viaţa dedicându-se picturii. Chiar dacă nu se poate mişca, lucrările lui se regăsesc în întreaga lume în colecţii private sau de stat. Vioara Braun este astăzi o bătrână simpatică şi extrem de prietenoasă. După ce schimbi câteva cuvinte cu ea, afli că a scăpat din Auschwitz, că l-a cunoscut pe Mengele şi că a reuşit să nu moară. Şi-a refăcut viaţa după război, la Oradea. Despre alte destine la răscruce, duminică, 8 aprilie, ora 21.00, la TVR 1.

Luni, 9 aprilie:

Ora 21.00 – Izolaţi în România – pe 9 şi 10 aprilie, Dite Dinesz revine cu două episoade speciale Izolaţi în România, exemple de generozitate şi omenie. Însoţim caravana medicală formată din 30 de medici şi asistente, organizată special pentru Izolaţi în România, într-o acţiune de voluntariat în cătunele din Caraş Severin. A fost o zi a bucuriei de a dărui, pe care Dite Dinesz o împărtăşeşte telespectatorilor TVR 1 luni, 9 aprilie, de la ora 21.00.

Concerte la TVR 1

Duminică, 8 aprilie

Ora 23.00 – Annie Lenox – Nostalgia. Live in Concert - în duminica de Paşti, telespectatorii TVR 1 pot urmări un concert unic al uneia dintre cele mai iubite artiste, Annie Lenox. În concert, interpretează piesele de pe albumul Nostalgia, ce a fost nominalizat la Premiile Grammy. Lennox îşi demonstrează calităţile vocale cântând de la clasicele americane - Georgia On My Mind şi Strange Fruit - până la piese rock - Put A Spell On You.

Luni, 9 aprilie

Ora 21.30 - Tudor Gheorghe cântă Vara simfonic la TVR 1. În a doua zi de Paşti, de la ora 21.30, TVR 1 difuzează un concert unic al maestrului Tudor Gheorghe, susţinut în iunie 2017 la Bucureşti.

