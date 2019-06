Tusk îi mulțumește lui Iohannis, pe Twitter, pentru o președinție română "energică și de succes" a Consiliului Uniunii Europene

"Multe mulţumiri lui @KlausIohannis şi echipei sale pentru o preşedinţie @ro2019eu energică şi de succes. Aţi reuşit să finalizaţi 90 de dosare în mai puţin de 100 de zile, ceea ce este impresionant", a subliniat Tusk în mesaj.



"Ne vom aminti mereu summitul de la Sibiu pe care l-aţi găzduit de Ziua Europei", a adăugat şeful Consiliului European.



"Mulţumesc, România!", a încheiat Donald Tusk, în limba română.

Many thanks to @KlausIohannis and his team for an energetic and successful @ro2019eu presidency.

You managed to have 90 pieces of legislation agreed in less than 100 days, that is impressive.

We will always remember the #SibiuSummit you hosted on #EuropeDay.

Mulțumesc România! pic.twitter.com/py8XGlLt6E