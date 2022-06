Turneul Stradivarius începe în 26 iunie, la Oradea. Alexandru Tomescu: Paganini, însuşi, considera chitara ca fiind Regina sa - şi nu vioara!

"Numele lui Niccolo Paganini aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este considerat magicianul viorii, cel care a produs o adevărată revoluţie în muzică şi cel a cărui virtuozitate nu a fost niciodată egalată. Puţină lume ştie, însă, despre pasiunea sa pentru chitară, instrument care în secolul XIX cunoştea o popularitate greu de imaginat în ziua de azi. Paganini, însuşi, consideră chitara ca fiind Regina sa - şi nu vioara! Turneul Stradivarius din acest an va împlini un proiect al lui Paganini din ultimele sale zile de viaţă, pe patul de moarte, răpus de tuberculoză. Marele artist plănuia un turneu de vioară şi chitară, împreună cu bunul său prieten. Moartea însă nu a mai aşteptat. Pot spune că sunt extrem de emoţionat să ştiu că peste secole pot duce la îndeplinire una dintre ultimele dorinţe ale magicianului viorii: un turneu în care sunetul viorii va întâlni sunetul chitării," a declarat, într-un comunicat, Alexandru Tomescu.

Turneul Internaţional Stradivarius 2022 dedicat lui Paganini va începe duminică, pe 26 iunie, în Catedrala Greco-Catolică "Sfântul Nicolae" din Oradea, la ora 19.00, urmând alte 14 concerte în diferite oraşe din ţară, până în 16 iulie. Intrarea eate liberă, în limita locurilor disponibile.

Două concerte vor fi susținute în Capitală, în zilele de 12 și 13 iulie, la Catedrala Sfântul Iosif, respectiv Sala de Concerte Radio.

Ultimul concert al turneului va fi susținut în premieră la 2025 de metri altitudine, în aer liber, la Cabana Caraiman.



Violonistul a precizat că, în această ediţie, va cânta, în primă audiţie, împreună cu muzicianul Dragoş Ilie, o serie de sonate pentru vioară şi chitară clasică, semnate de Niccolo Paganini, un concert în care sunetul muzicii va întâlni spectacolul luminii, printr-un concept de light design de excepţie.



"Mă bucur din tot sufletul să îl am alături de mine pe Dragoş Ilie, un muzician remarcabil şi un artist de primă mână, câştigător a numeroase premii naţionale şi internaţionale, care a ales să trăiască şi să studieze în SUA. Special pentru Turneul Stradivarius, Dragoş revine în România, ocazie rară de a-l asculta live, la chitară clasică, la noi acasă," a subliniat Alexandru Tomescu.



La rândul său, Dragoş Ilie a declarat că urmăreşte acest turneu de multă vreme şi este foarte entuziasmat să se alăture lui Alexandru Tomescu, artist pe care îl admiră foarte mult.



"Muzica lui Paganini are un loc special în inima mea, dat şi de faptul că celebrul virtuos a dedicat o mare parte a lucrărilor sale chitarei, instrument pe care l-a îndrăgit foarte mult. Pentru mine, bucuria este şi mai puternică, de fiecare dată când mă întorc în ţară, mai ales când am şansa să cânt pentru publicul de acasă. Să cânt într-un număr atât de mare de oraşe în România, într-un turneu atât de aşteptat şi aplaudat de public, este un vis devenit realitate," a declarat Dragoş Ilie.



Programul "Paganini Magic" are o durată de 75 minute şi cuprinde Centone di Sonate, op. 64, MS 112, şase sonate pentru vioară şi chitară clasică. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile în Catedrala Sfântul Nicolae.



Ediţia a XV-a a Turneului Stradivarius propune publicului, prin campania de interes public, să se implice şi să acţioneze în sprijinul ucrainenilor afectaţi de război, fondurile colectate urmând să fie donate tinerilor artişti refugiaţi din Ucraina.

